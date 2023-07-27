亞運︱港男足連續4屆遇烏茲別克　主帥安達臣認小組困難　港女足鬥韓國菲律賓 (16:37)

香港男足已連續3屆亞運打入16強，今屆在C組遇上烏茲別克、敍利亞及阿富汗隊，小組首兩名及6組4隊小組最佳第3名將晉身16強。港足將連續4屆遇上烏茲別克，包括2018年印尼雅加達亞運在16強負0：3，前屆韓國仁川亞運則在分組賽1：1打和這支中亞國家。

將帶隊的港足主教練安達臣承認，亞運抽到對烏茲別克、敘利亞和阿富汗同組，將會是十分困難，但他重申會嘗試組織最好的隊伍，盡力在亞運為港爭取好成績。

香港女足則在亞運E組遇上韓國、菲律賓及緬甸女足，爭取連續3屆入8強，首名及5組3支最佳次名出線8強。港女足於今年4月曾在巴黎奧運亞洲區外圍賽首圈以0：4大敗予菲律賓；上屆亞運以小組最佳第3名晉身8強後，以0：5不敵韓國女足出局。

其餘球類項目方面，男排港隊分到與卡塔爾及泰國隊同在E組；女排港隊在D組對手有日本、哈薩克及阿富汗隊。手球方面，港男子隊在B組對衛冕的卡塔爾及韓國隊，港女子隊在B組遇上東道主中國、日本、印度及尼泊爾隊。

此外，繼上屆亞運男足發生遺漏抽籤的鬧劇及要重新抽籤後，今屆在女子藤球抽籤時亦疑似出錯，結果要暫停數分鐘後重抽。

港隊亞運球類分組抽籤結果

男足

C組對手：烏茲別克、敍利亞、阿富汗

女足

E組對手：韓國、菲律賓、緬甸

男排

E組對手：卡塔爾、泰國

女排

D組對手：日本、哈薩克、阿富汗

男手球

B組對手：卡塔爾、韓國

女手球

B組對手：中國、日本、印度、尼泊爾

其他報道：世盃外︱港足世盃外圍賽降至首圈對不丹 10月12及17日踢主客兩回合爭晉級