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世盃外︱港足世盃外圍賽降至首圈對不丹 10月12及17日踢主客兩回合爭晉級 (14:15)

2026年世界盃亞洲區外圍賽今午（27日）抽籤，香港足球代表隊於抽籤前夕因斯里蘭卡臨時獲批參賽下，由原先直接晉身次圈改為需出戰首圈外圍賽，最終抽中對世界排名185名的南亞國家不丹隊，賽事將於10月12及17日踢主客制兩回合爭晉級次圈，港足先主場後作客。

世盃亞洲區外圍賽根據上周四最新世界排名，將46支亞洲球隊分成4個檔次。亞洲足協（AFC）今午在馬來西亞吉隆坡總部舉行首圈及次圈抽籤。在2026年世盃改制將有48支決賽周球隊，亞洲獲得8.5個席位，外圍賽亦改制成亞洲排名最低20隊參加首圈，分成種子及非種子球隊再經抽籤決定對壘戲碼，在10月12及17日踢主場及作客的兩回合賽事。

世界排名149、亞洲排名27的香港，原定位於第3檔次尾席直接晉身次圈，然而AFC昨晚突然宣布，此前被國際足協（FIFA）暫停會籍的斯里蘭卡能夠參賽及列入首圈名單，因此首圈參賽球隊要由18隊增至20隊，令港足因而需出戰首圈，最終抽中對世界排名185的不丹隊，兩隊曾於2015年世盃外圍賽次圈C組對碰，當時港足在主場大勝7：0，作客小勝1：0。而港足在9月國際賽周除暫定約戰土庫曼隊，有傳將約戰一支世界排名較低的東南亞球隊備戰。同在首圈的中華台北、澳門及新加坡隊，則分別對東帝汶、緬甸及關島隊。

AFC其後舉行次圈抽籤，港足若在首圈擊敗不丹隊晉級，次圈將分配到E組，有機會連續兩屆世盃外再遇亞洲「二哥」伊朗，其餘兩支對手為亞運同組的烏茲別克隊，以及陣中有效力傑志的上季香港足球先生明加索夫的土庫曼隊。上屆港足對伊朗在主場及作客分別負0：2及負1：3。而其餘次圈分組，中國隊抽中與韓國隊同在B組，同組還有泰國隊，以及新加坡對關島隊之首圈勝方。

對於港足要出戰首圈，主帥安達臣稱「只可接受」，認為抽中對不丹是不俗，但提及要專注首圈兩仗下，或因而未能再約戰實力較強的球隊，以備戰明年1月的亞洲盃決賽周。他又稱次圈對手均實力很強，但會先專注對不丹的比賽。港足上月國際賽周先後友賽越南及泰國隊，兩仗均以0：1落敗。

10隊首圈勝方晉級後，將分配到分成9組的次圈，次圈賽事將於今年11月16日至明年6月11日舉行，踢主客制雙循環分組賽，首兩名晉身第3圈及同時獲得沙特阿拉伯主辦的2027年亞洲盃決賽周席位。

2026年世界盃亞洲區外圍賽首圈抽籤結果

阿富汗（32）　對　蒙古（38）

馬爾代夫（30）　對　孟加拉（41）

新加坡（33）　對　關島（45）

也門（31）　對　斯里蘭卡（46）

緬甸（34）　對　澳門（37）

柬埔寨（36）　對　巴基斯坦（44）

中華台北（29）　對　東帝汶（43）

印尼（28）　對　汶萊（42）

香港（27）　對　不丹（39）

尼泊爾（35）　對　老撾（40）

*括號為亞洲排名

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