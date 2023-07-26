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籃球︱南華銀牌賽90：42炒建龍飛馬　滿貫挫崇德飛鷹 (22:51)

香港男子高級組籃球銀牌賽今晚（26日）續於修頓室內場上演，今季大換血的南華在頭場點點開花，上陣11人皆有得分的情况下，以90：42大炒建龍飛馬，展開衛冕之路。

南華上季雙冠王班底梁兆華轉戰全國男子籃球聯賽（NBL），亦有多名主力離隊，今季以青春班示人的「紅軍」表現慢熱，初段遭建龍洋將漢尼拔領軍打出6：0的攻勢。不過，南華在暫停後重整旗鼓，以高壓防守迫使對方失誤頻生，楊嘉駿快攻入樽振士氣，加上葉耀邦首節獨得7分，助球隊以17：13反超。

南華頭兩節令建龍出現17次失誤，多次反擊得手，完半場領先45：19。「紅軍」在下半場未有手軟，完第3節已將領先優勢擴至30分，當蘇柏軒在最後一節三分中鵠，意味南華上陣11人皆有得分，當中朱亮射入全場最高的19分。南華晉級4強後，將會在8月8日硬撼香港東方，這場將是東方將帥巴拿莫域及基拔的倒戈戰；滿貫在尾場以93：78擊敗崇德飛鷹，晉級另一場4強鬥永倫。

此仗交出13分、7籃板、5助一攻的葉耀邦，直言上季多名主力離隊，自己今季需要承擔更多責任，要多得分和串連球隊，「希望每場不只得分，也可以得10籃板及5助攻，這是我給自己我目標」。他對南華衛冕充滿信心，又稱年輕球員可以為球隊帶來衝擊，下仗鬥前教頭巴拿莫域也希望證明自己的進步。

另外，香港金牛在同晚的NBL常規賽，作客以100：128不敵長沙灣田勇勝，周五將重返修頓迎戰武漢錕鵬。

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