亞運｜女足決選被控訴點兵不公　主帥首公開韋婉婷因紀律問題落選 (22:28)

港女足昨日公布杭州亞運22人決選名單，繼外流春武里女足的韋婉婷本月初在社交網發文炮轟香港女足選人手法令人反感等，同樣落選的傅昭文即日在網上發長文控訴，對她與兩名女足冠軍傑志隊友落選理由感困惑，質疑選人多重標準及欠透明度，提及有港足訓練出席率更低的球員仍入選。

列卡度及黃若玲今晚在女足操練前首向傳媒回應事件。列卡度稱每次選人決定都會引起落選球員不滿，但強調永遠開放與球員對話，「代表隊有準則甄選球員，包括技術、體能，比賽和訓練的表現，還有紀律和港隊出席率等，球員都是知道這些準則。不代表落選球員不好，但是在22人名單要做選擇」。

列卡度除了提及已向9名球員交代落選原因，亦首次披露韋婉婷因紀律問題而落選，「她在2021年9月有入選亞洲盃外圍賽名單，當時疫情下很多事都好困難。但她突然以不合理原因退隊，我們要立即安排替代球員和機票」。問到韋婉婷及傅昭文會否已結束港足生涯，列卡度稱港隊大門會永遠打開，但承認已有一年沒與韋婉聯絡。韋婉婷上次代表港足為2020年3月土耳其盃。

黃若玲補充沒公開韋婉情况是希望保護球員，又稱不會再評論事件，以及建議球員應直接向她提出問題，「她們未必知道我們其實有很多限制，我們也未必能詳細解釋所有事。可能現在的球員都是選擇這方式表達，我都有責任教球員做返好，不是不可講，但都要考慮內容會否影響到想投身這球圈的新人。女足在香港環境已很困難，資源常不足，若再有枝節發展只會停滯不前」。

至於被指個別球員入選受優待，黃若玲稱今次決選在女足冠、亞軍球員數目已相若，強調教練團有仔細商討，包括考量球員位置和踢法，「不是數字遊戲」。問到有否參與過程，她稱有太多行政工作分身不暇，只在公布前會知道名單，「我希望大家一致向前，可能要多點和球員溝通去解決問題」。

女足將於日內到廣州集訓，下月13日在青衣運動場友賽泰國隊，9月亞運後，預定10月到海外友賽，備戰11月的東亞盃外圍賽。

港女足亞運隊22人名單

門將：梁蔚雅、吳卓蔚、吳婉琪

後衛：朱素君、鍾貝琪、郭藹嵐、馬澤純、冼仲意、黃曦桐、胡彩瑤

中場：湛靜雯、陳穎霖、陳詠詩、陳綺馨、何玫薇、梁匡蕎、蘇鎧霖、曾麗薇、曾柏同、王素嫻

前鋒：張煒琪、劉潤兒

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