半馬︱首屆港珠澳大橋半馬11月舉行　開放8000參賽名額 (21:50)

比賽將從港珠澳大橋香港口岸出發上橋，約1.4公里後進入觀景山隧道，途經博覽館和香港機場，直至粵港分界線折返並原路返回口岸終點。有關封路情况，賽事籌委會主席楊世模表示暫未有具體公布時間，「因為大橋牽涉港、珠、澳3個路段，大致上各部門已知悉要搞這個比賽。我們要做交通評估，與運輸署溝通配合，適時會向大眾公布」。

是次賽事共8000個參賽名額，分為挑戰組2500個，包括青年組、壯年組、先進一及二組，公開組（一）2500個和公開組（二）3000個。成績達標選手可於本周五起在官網進行優先報名，而公眾則需等候至下月14日。田總主席關祺發言時透露會邀請海外精英跑手參賽，「我們正透過經理人邀請全世界頂級跑手來參與，希望與香港市民一齊跑」。

半馬拉松運動員鄭文皓本月初於澳洲黃金海岸半馬以5秒之差打破香港U20紀錄，年僅19歲的他出席發布會時表示，希望可以繼續破青年紀錄，「今年是最後一年可以嘗試衝擊，如果持續訓練是有可能再破紀錄，跑入1時8分鐘的」。被問到備戰情況時，鄭文皓表示目前處於休息狀態，「剛在澳洲跑完，現在是放鬆休息狀態，加上香港天氣熱潮濕，訓練都只是跑100公里，不會練太多」。他亦提醒打算參賽的市民在練習時要適可而止，避免過勞。

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