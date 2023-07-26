足球︱美斯首掛帥梅開二度兼助攻　國際邁阿密派4蛋　獲讚已解放及增強球隊信心 (17:57)

美斯在上場美墨聯賽盃首戰後備上陣絕殺藍十字，此戰首次擔正僅8分鐘，便接應另一新兵、巴塞隆拿前隊友中場布斯基斯直線妙傳射門中柱彈出，再以右腳補中打開紀錄。22分鐘，美斯接應翼鋒羅拔泰萊傳中再以右腳建功。羅拔泰萊其後在44分鐘射成3：0，這名芬蘭國腳其後又於53分鐘接應美斯傳球埋齋，令亞特蘭大聯吞4蛋而回。

美斯此役上陣78分鐘被換出，總計兩次上陣獨取3球和有1次助攻，賽後倒戈亞特蘭大聯的馬天奴說：「美斯已從去年帶領阿根廷隊奪得世界盃中解放出來，你現可從其表現清晰看到他已沒有壓力。他的表現將會愈來愈好。隊內所有球員因他的來臨而增添信心，而且感到獲得更多的支援。」另外，馬天奴早於賽前已落實以美斯為球隊新任隊長。亞特蘭大聯主帥干沙路賓尼達說：「國際邁阿密是表現較佳的一隊。面對美斯你不能犯錯，除了第2個失球，我們在其餘3次失守都是咎由自取。」

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