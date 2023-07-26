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港超︱香港U23曾邀超齡球員被拒　贊助人霍啟山將邀啦啦隊任表演嘉賓 (18:40)

香港U23今午（26日）在將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行新季記者會，中國香港足球總會主席兼球會主要贊助人霍啟山表示，來季會邀請啦啦隊擔任表演嘉賓，並到季中才會討論球隊是否征戰第4季港超。

香港U23上季港超18戰僅1和得1分排榜尾，今季共11名球員離隊，9名新兵加盟，包括今日公布的馬阡皓、余毅行及羅焌軒。大軍名單現有23名球員，當中4名超齡球員分別為林學曦、杜國樑、梁煒烽及吳文希。主教練司徒文俊稱期望再增1至2名球員，包括超齡球員。

霍啟山表示，成立香港U23盼幫助球員繼續「追夢」，期望看到球員獲其他港超球隊青睞，甚至有球員可入選大港腳，在國際舞台為港爭光。香港U23於2021年夏天成立時，霍啟山曾稱球隊至少營運3季，新一季將踏入第3季，他稱需待季中檢討及聆聽其他港超球會意見，才知道會否續戰第4季。

此外，霍啟山稱球隊將於下月9日起赴佛山三水集訓4至5日，而為吸引更多球迷入場，香港U23來季會邀請不同啦啦隊，擔任表演嘉賓。球迷會會長Paul Kohli補充啦啦隊將會是本地與海外的結合，但一切仍需等待足總落實比賽時間，才有進一步安排。

至於新季目標，司徒文俊稱不用聯賽排名做指標，「我們不希望讓球員有太多壓力，目標不是單純靠排名反映，同時不會用比賽賽果衡量標準。不過有些比賽我們會進取些，目標全取3分」。司徒sir另透露今季曾被3名超齡球員拒絕，當中包括接近退休的「大佬級」中場，而目前陣中尚有1個超齡球員名額，他不排除懸空或等待季中再作打算。

至於林學曦對新加盟即擔任隊長感榮幸，「希望自己可承擔更多，提點年輕球員」。另在美國讀書的劉家喬則稱，早前3月跟隨港足訓練提升了視野，將會留港至9月杭州亞運完結，及後需與學校溝通才決定去向。

香港U23的2023/24年球季名單

門將：25雲天樂、29鄧梓朗*、44袁逸朗*

後衛：4宋紘毅、5梁煒烽# 、6杜國樑*# 、20嚴啟倬、26馬阡皓*、28黎皚韜、31余毅行*

中場：8鄧筵霑、14鄭進泓*、23何瀧浩、66李卓軒*、88羅焌軒*

前鋒：3李樂謙、7劉家喬、9何家智、10林學曦*#、11吳文希# 、12吳栢希、21林智豐、33宏愷志

*新加盟，#超齡球員

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