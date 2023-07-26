籃球︱勒邦占士長子心臟病發曾入ICU　NBA夢添陰霾　謝倫布朗破紀錄合約留效綠軍 (00:05)

勒邦占士家族發言人在聲明表示，「我們對南加州大學的醫療及體育部門職員的出色處理及對運動員安全貢獻表達最深切的感謝。布朗尼在練習期間心臟驟停，經醫務人員治療後，他現在情况穩定，現已離開ICU」。而聲明又希望外界尊重他們一家的私隱，承諾會持續交代布朗尼的狀况。

18歲的布朗尼今年曾入選美國高中全明星賽，在ESPN的2023年高中畢業生排名第20。他在5月決定升讀南加州大學，來季將登上美國大學體育協會（NCAA）第一級別舞台，為爭取進入NBA舞台鋪路，外界曾預期他或有望與父親同場奮戰，惟今次事件勢令其爭取圓夢添上陰霾。

另外，波士頓塞爾特人與陣中球星謝倫布朗簽下一份NBA史上最大合約，這名兩度入選全明星的26歲前鋒，將以5年3.04億美元（約23.7億港元）留效「綠軍」。謝倫布朗去年在常規賽上陣67場，並交出場均生涯新高的26.6分、6.9個籃板、3.5個助攻及1.1次抄截，入選NBA年度最佳陣容二隊。

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