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劍擊世界賽︱江旻憓女重個人賽8強止步無緣獎牌　何思朗16強下馬仍寫港男佩隊歷史 (22:48)

正於意大利舉行的劍擊世界賽今（25日）演女子重劍及男子佩劍正賽，世界排名第1的港將江旻憓於8強不敵2018年冠軍的東道主劍手Mara Navarria出局，無緣連續3屆奪牌。男子佩劍港隊「獨苗」何思朗則在16強不敵韓國隊劍手，但仍創下男佩港隊在世界賽的最佳成績。

江旻憓在首兩圈分別以14：6及15：3輕勝委內瑞拉及匈牙利隊劍手，晉級16強。而世界排名第32的佘繕妡則在首兩圈分別以6：5及15：12險勝波蘭及愛沙尼亞劍手。

兩名港將及後在16強上演「內訌戰」，二人初段打法相對保守，直至首節中後段才由江旻憓取得此戰首分，及後雙方梅花間竹地得分，直至末節初段，佘繕妡一度領先5：3，但及後江旻憓打出一段9：2的攻勢，拉開差距，終以13：10擊敗對手晉級8強。

江旻憓及後在8強面對2018年冠軍、世界排名第10的意大利劍手Mara Navarria，開局曾領先5：2，及後被追平後兩人一直拉距至10：10，惟江旻憓比賽末段落後11：13，「世界一姐」反攻不果，終以13：15落敗，無緣獎牌。

男子佩劍方面，世界排名第47的何思朗在64強先以15：9擊敗埃及劍手，及後在32強面對世界排名的11的羅馬尼亞劍手Teodosiu Iulian雖一度落後9：14，但何思朗及後連取6分，以15：14反勝對手。何思朗最終在16強以12：15 不敵韓國劍手，但仍寫個人在世界賽的最佳成績。

世界賽明日續戰，世界排名129的港將周澤軒為男子重劍唯一港隊代表，將於64強對上美國劍手，女子花劍方面，陳諾思、鄭曉為及符妤名將分途為港爭光。

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