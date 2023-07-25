杭州亞運︱曹星如初戰亞運　誓助港拳擊隊爭獎牌 (21:24)

曹星如在2018年由職業轉打業餘拳擊，曾角逐東京奧運資格賽和全運會，惟無緣獎牌。曾在職業拳壇取得22連勝的他，坦承初時未適應業餘打法，自信受挫繼而影響狀態。

不過，曹星如笑言近日已想通，「如果想贏獎牌，就要相信自己擁有這能力。我能打得進取一點，出直拳的力量也不同」。這名36歲亞運初哥表示，近日找不同人實戰訓練，其他時間再調整技術，改善根基不穩問題，或於8月中北上集訓，期望在杭州亞運站上頒獎台，而最大勁敵應是同為男子57公斤級的烏茲別克籍拳手。

上月在壁球亞洲賽封后的陳善鈺，以及日前在游泳世界賽公開水域10公里項目游出亞洲第3的聶芷彥，同樣首次代表港隊參加亞運。將於杭州亞運出戰女子單打和團體賽的陳善鈺，坦承亞洲冠軍給予自己信心，惟亞運仍要看臨場發揮。這名21歲新星表示將於8月底返美開學，隨後再歸隊，並會好好珍惜留港時間，「在香港集訓時，沒學業壓力，可全副精神放在壁球上」。

至於聶芷彥參加公開水域賽事外，也會參加長池賽的800和1500米自由泳。這名23歲泳將坦言期待亞運，但同樣擔心表現，「我在世界賽的10公里賽事，與頭兩名的中日泳手有一段距離，且公開水域變數多，都會有少少擔心亞運」。不過，她將以平常心應戰，又盼在長池1500米自由泳賽事可大幅推快個人最佳成績，「我希望游到16分鐘內，因為在公開水域的頂級泳手也造到這時間」。

另外，由陳佩琦、梁筠宜、李紫桃、江浚淇及羅芷元組成的香港女子4×100米接力隊，上月底在全國田徑冠軍賽跑出45.17秒，打破塵封12年的香港紀錄，亞運將以原班人馬應戰。梁筠宜提及港隊在本月中亞洲賽以第4名完成，「即是代表亞洲第4，所以希望先力爭前5名，都希望衝擊獎牌，但需要多一點幸運」。梁筠宜在雅加達巨港亞運只出戰4×100米接力，今屆則會兼戰100米，她稱會以跑入準決賽為目標。至於上屆參與100米、200米及4×100米接力的陳佩琦，這次因剛傷癒只專注接力，她表示除了希望跑進決賽，亦希望續刷新港績。

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