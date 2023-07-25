明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

杭州亞運︱曹星如初戰亞運　誓助港拳擊隊爭獎牌 (21:24)

港協暨奧委會今午（25日）在授旗禮中公布杭州亞運代表團名單，「神奇小子」曹星如為拳擊隊的唯一代表。首次出戰亞運的他，直言期望衝擊獎牌。

曹星如在2018年由職業轉打業餘拳擊，曾角逐東京奧運資格賽和全運會，惟無緣獎牌。曾在職業拳壇取得22連勝的他，坦承初時未適應業餘打法，自信受挫繼而影響狀態。

不過，曹星如笑言近日已想通，「如果想贏獎牌，就要相信自己擁有這能力。我能打得進取一點，出直拳的力量也不同」。這名36歲亞運初哥表示，近日找不同人實戰訓練，其他時間再調整技術，改善根基不穩問題，或於8月中北上集訓，期望在杭州亞運站上頒獎台，而最大勁敵應是同為男子57公斤級的烏茲別克籍拳手。

上月在壁球亞洲賽封后的陳善鈺，以及日前在游泳世界賽公開水域10公里項目游出亞洲第3的聶芷彥，同樣首次代表港隊參加亞運。將於杭州亞運出戰女子單打和團體賽的陳善鈺，坦承亞洲冠軍給予自己信心，惟亞運仍要看臨場發揮。這名21歲新星表示將於8月底返美開學，隨後再歸隊，並會好好珍惜留港時間，「在香港集訓時，沒學業壓力，可全副精神放在壁球上」。

至於聶芷彥參加公開水域賽事外，也會參加長池賽的800和1500米自由泳。這名23歲泳將坦言期待亞運，但同樣擔心表現，「我在世界賽的10公里賽事，與頭兩名的中日泳手有一段距離，且公開水域變數多，都會有少少擔心亞運」。不過，她將以平常心應戰，又盼在長池1500米自由泳賽事可大幅推快個人最佳成績，「我希望游到16分鐘內，因為在公開水域的頂級泳手也造到這時間」。

另外，由陳佩琦、梁筠宜、李紫桃、江浚淇及羅芷元組成的香港女子4×100米接力隊，上月底在全國田徑冠軍賽跑出45.17秒，打破塵封12年的香港紀錄，亞運將以原班人馬應戰。梁筠宜提及港隊在本月中亞洲賽以第4名完成，「即是代表亞洲第4，所以希望先力爭前5名，都希望衝擊獎牌，但需要多一點幸運」。梁筠宜在雅加達巨港亞運只出戰4×100米接力，今屆則會兼戰100米，她稱會以跑入準決賽為目標。至於上屆參與100米、200米及4×100米接力的陳佩琦，這次因剛傷癒只專注接力，她表示除了希望跑進決賽，亦希望續刷新港績。

相關報道：杭州亞運︱香港代表團授旗 逾900人參戰寫歷史 石偉雄因世界賽撞期待「與總會協商」

相關報道：港足｜亞運大軍人選曝光　北上3將成超齡兵　林衍廷冀連續4屆出線淘汰賽

其他報道：轉會︱希拉爾3億歐元求購麥巴比　簽約僅1年　傳PSG同意交易

其他報道：成都世大運︱港隊首批代表團出發備戰　網壇新星黃澤林平常心看待　首伙王康怡打混雙

相關字詞﹕體育 編輯推介 杭州亞運 亞運 曹星如 拳擊 壁球 陳善鈺 聶芷彥 田徑 接力 陳佩琦 梁筠宜 李紫桃 江浚淇 羅芷元

上 / 下一篇新聞