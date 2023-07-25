港足｜亞運大軍人選曝光　北上3將成超齡兵　林衍廷冀連續4屆出線淘汰賽 (19:38)

杭州亞運去年因疫情延期一年，因此過往為U23賽事的男足項目，今年改以24歲為年齡上限，另加3名超齡球員。根據港協暨奧委會公布的港隊代表團名單，港足亞運男子隊將由大港腳主帥安達臣領軍，22名球員之中有13人擁有大港腳上陣經驗，當中的適齡球員包括傑志的陳晉一、大埔門將謝家榮、以及上季包攬港足明星選舉最佳青年球員的東方雙子孫銘謙及黃皓雋等。而2006年出生的港會後衛周子謙，則以17歲之齡成為大軍最年輕球員。

香港足總今日派出林衍廷、葉卓文、謝家榮、伍瑋謙及鄭進泓出席授旗典禮，惟眾人受訪時均稱並未知道自己是否入選，至參閱提供予傳媒的代表團名單後，才得悉大軍人選。效力標準流浪的23歲中場林衍廷，與安永佳等3名超齡球員均有征戰亞運經驗。曾2018年出戰雅加達巨港亞運的他，期望協助港足連續4屆從分組賽出線，「對比上屆，這屆陣容很多有大港腳經驗的球員。超齡球員當中，相信梁諾恆、勞烈斯會提場穩定軍心；安永佳則在今季中甲讓人見識了其入球能力，攻入十多球，相信他們能幫助球隊很多」。

亞運足球分組賽將於周四抽籤。港足過去3屆均在16強止步，當中上屆在分組賽以小組最佳第3名出線後，以0：3不敵烏茲別克隊。

港男足亞運隊22人名單

門將：謝家榮、伍瑋謙、龐焯熙

後衛：梁諾恆*、勞烈斯*、亞歷斯祖、陳凱柏、葉卓文、陳晉一、曾以行、周子謙

中場：林衍廷、余在言、鄭進泓、黃皓雋、趙聡悟

前鋒：安永佳*、孫銘謙、潘沛軒、劉家喬、簡嘉亨、張憙延

*超齡球員

港女足亞運隊22人名單

門將：梁蔚雅、吳卓蔚、吳婉琪

後衛：朱素君、鍾貝琪、郭藹嵐、馬澤純、冼仲意、黃曦桐、胡彩瑤

中場：湛靜雯、陳穎霖、陳詠詩、陳綺馨、何玫薇、梁匡蕎、蘇鎧霖、曾麗薇、曾柏同、王素嫻

前鋒：張煒琪、劉潤兒