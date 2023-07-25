轉會︱希拉爾3億歐元求購麥巴比　簽約僅1年　傳PSG同意交易 (18:02)

麥巴比與PSG的合約將於明夏屆滿，由於早前在會方給出的續約「最後通牒」後這名法國國腳最終無動於衷，加上PSG相信對方已與皇家馬德里達成協議，於明夏以自由身加盟，會方為免明夏人財兩失，正積極尋求今夏將其放售。據報這支法甲班霸已接獲希拉爾開出的3億歐元報價，並已基本同意交易，一旦成事將打破2017年尼馬從巴塞隆拿以2.2億歐元（約19.1億港元）加盟PSG的世界轉會費紀錄。

儘管PSG已接受希拉爾的報價，但目前希拉爾仍未與球員接洽。據報這支沙特球會向麥巴比開出2億歐元（約17.2億港元）年薪，加上商業活動及100%肖像權收入後，年薪可達7億歐元（約60.4億港元），且合約只為期一年，讓麥巴比可於明夏如願自由身加盟「銀河鑑隊」。

消息傳開後，引起體壇熱議，效力波特蘭拓荒者的NBA球星李拿特在社交網表示震驚，而兩奪NBA常規賽最有價值球員的「字母哥」安迪度高安普則在社交網開玩笑，「希拉爾可以簽我，我看起來很像麥巴比」，吸引麥巴比事後以多個大笑表情符號轉發。

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