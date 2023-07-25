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杭州亞運︱香港代表團授旗　逾900人參戰寫歷史　石偉雄因世界賽撞期待「與總會協商」 (20:42)

杭州亞運和東亞青年運動會舉行在即，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會今午（25日）於九龍公園體育館舉行代表團授旗禮。不過，兩屆亞運金牌得主「跳馬王子」石偉雄意外未在大軍名單，代表團團長霍啟剛直言「仍跟體操總會協商」。

杭州亞運將於9月23日至10月8日舉行，港隊將派出由41個體育總會提名約930人的代表團出戰，人數為歷年之最。港隊在上屆2018年雅加達亞運表現出色，勇奪8金18銀20銅，代表團團長霍啟剛期望港隊今屆的獎牌數量，可超越上屆。

不過，兩屆金牌得主「跳馬王子」石偉雄意外不在大軍名單，有指因為亞運和世界賽賽程相撞，故港將只能「二揀一」。霍啟剛表示：「亞運和世界賽賽程相撞，仍跟體操總會協商，或要看兩項賽事爭獎牌的機會，這留給教練決定」。

霍啟剛認為港隊有不少後起之秀，並不擔心衝擊獎牌的機會，他又點出港隊的獎牌希望，「泳隊何詩蓓的國際賽成績很好，大家對劍擊隊滿懷希望，乒乓球和羽毛球隊也很大機會，劉慕裳也能衝擊獎牌」。他續指，現時未定持旗手人選，「要看運動員的到達時間和賽程，最好開幕禮翌日沒比賽，今屆選擇很多，是幸福的煩惱」。

另外，香港賽馬會將推出為期3年的「優秀運動員獎勵計劃」，向7個大型運動會的獎牌得主頒發獎金，以杭州亞運為例，個人項目的金牌得主可獲100萬元，而團體項目則可得200萬元。銀牌方面，個人項目可獲50萬、團體項目為100萬；至於個人項目銅牌獎金為25萬，團體項目獎金為50萬元。

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