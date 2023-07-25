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成都世大運︱港隊首批代表團出發備戰　網壇新星黃澤林平常心看待　首伙王康怡打混雙 (16:17)

首批香港代表團今早（25日）8時半啟程赴成都備戰周五開幕的世界大學生運動會，包括網球、射箭及排球隊共39名運動員，本地網壇新星黃澤林表示將以平常心看待成績，避免給予自身太大壓力，而其混雙拍檔王康怡今屆身兼3項賽事，坦言擔心體能負荷，料賽後如何恢復成關鍵。

曾奪兩項青年組男雙大滿貫的黃澤林，今出發前直言對首次征戰世大運感興奮，「第一次以大學生身分出戰，亦未曾打過如此大型的比賽，既期待又新奇」。上月剛奪得個人職業賽首個男單冠軍的他，被寄予奪冠的厚望，但這名19歲新星強調盼以平常心看待，「個個都想贏，我都是保持這心態，但不想給自己太多壓力，希望當是普通比賽放鬆打」。

是次世大運雲集世界各大專院校運動好手，性格外向的黃澤林亦笑言，希望藉此結識多些新朋友，「因為我經常出外比賽，同隊友都只是網上傾計，今次一同出征就可以一齊做所有東西。希望識多些朋友，看有沒有合作機會，討論一下大學生活，不一定只是網球，選手村入面的運動員都想交流下」。

同樣是首度征戰世大運的王康怡亦表興奮，這名21歲女將今屆會分別參戰女單、女雙及混雙，她亦不諱言擔心體能及天氣問題，「今次要打3項，每項都盡力而為啦！我都擔心體能問題，因成都天氣太熱，假如一日打3場，就會比較吃力，賽後恢復會變得很重要」。在女雙上有亮眼成績的她，將首次伙拍黃澤林出戰混雙，「暫時都未有機會一齊練習，都要落場練過先知，臨場發揮都很重要，到成都後就會開始訓練」。黃澤林則透露二人自小一起訓練，「都是好朋友，相信默契不會差，希望能有好成績」。

代表團已於今午抵達成都，而尚未起航的隊伍包括羽毛球、體操、乒乓球等將，預計分別於本周四及六出發。本屆世大運由本周五起一連12日於成都舉行，合共142名港隊運動員分途出戰12個體育項目，包括網球、田徑、劍擊、乒乓球、游泳、跆拳道及武術等。

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