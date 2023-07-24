明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

轉會︱卡尼倘拒續約熱刺大股東勒令放人　拜仁勢奪心頭好　沙比薩投多蒙特 (20:30)

熱刺的英籍富商大股東祖劉易斯（Joe Lewis）據報今日（24日）告訴主席利維，若前鋒哈利卡尼最終拒絕40萬鎊（約400萬港元）的新周薪合約，便須出售該名本周五便30歲的英格蘭國腳。據報這將有利勢將第3次報價的拜仁慕尼黑奪得心頭好。

哈利卡尼今夏盛傳離開熱刺，惟該隊開出1億鎊（約10億港元）的轉會費令眾潛在賣家卻步，現只餘拜仁慕尼黑續鍥而不捨，面對兩度出價被拒仍願再提價求購。據報86歲的祖劉易斯已決定，倘若卡尼仍拒絕40萬鎊周薪便只好「放人」。另據德國《圖片報》報道，卡尼的妻子最近身在慕尼黑覓新居，疑已為丈夫最終轉會做好準備，勢成與他簽約4年的拜仁的好消息。

至於熱刺昨晚在泰國友賽李斯特城的熱身賽，因滂沱大雨取消，而下場友賽將於周三作客友賽新加坡球隊獅城水手。李城的25歲翼鋒哈維班尼斯已與紐卡素簽約5年，據報轉會費約3900萬鎊（約3.9億港元），已在今晨友賽穿上15號新戰衣「地標」，助新東家以3：3打和阿士東維拉，同日另一仗富咸以3：2力挫賓福特。

另外，上季外借到曼聯半季的拜仁慕尼黑中場沙比薩勢轉投多蒙特，據報轉會費連浮動獎金條款合共1900萬鎊（約1.9億港元），曾效力「紅魔」的30歲水晶宮翼鋒韋費特沙夏，則已在土超球隊加拉塔沙雷接受體測，勢將簽約3年。

其他報道：NBA︱占美畢拿訪港落場指導本地小將　多次「鋤樽」贏全場喝采

其他報道：NBA︱熱火球星占美畢拿訪港　誓言來季再爭總冠軍　逾百球迷高呼MVP

其他報道：友賽︱皇馬反勝AC米蘭熱身賽旗開得勝　安察洛堤讚比寧咸屬全能中場

相關字詞﹕體育 熱刺 拜仁慕尼黑 哈利卡尼 曼聯 李斯特城 哈維班尼 紐卡素 韋費特沙夏 水晶宮 曼聯 沙比薩 編輯推介

上 / 下一篇新聞