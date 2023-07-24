轉會︱卡尼倘拒續約熱刺大股東勒令放人　拜仁勢奪心頭好　沙比薩投多蒙特 (20:30)

哈利卡尼今夏盛傳離開熱刺，惟該隊開出1億鎊（約10億港元）的轉會費令眾潛在賣家卻步，現只餘拜仁慕尼黑續鍥而不捨，面對兩度出價被拒仍願再提價求購。據報86歲的祖劉易斯已決定，倘若卡尼仍拒絕40萬鎊周薪便只好「放人」。另據德國《圖片報》報道，卡尼的妻子最近身在慕尼黑覓新居，疑已為丈夫最終轉會做好準備，勢成與他簽約4年的拜仁的好消息。

至於熱刺昨晚在泰國友賽李斯特城的熱身賽，因滂沱大雨取消，而下場友賽將於周三作客友賽新加坡球隊獅城水手。李城的25歲翼鋒哈維班尼斯已與紐卡素簽約5年，據報轉會費約3900萬鎊（約3.9億港元），已在今晨友賽穿上15號新戰衣「地標」，助新東家以3：3打和阿士東維拉，同日另一仗富咸以3：2力挫賓福特。

另外，上季外借到曼聯半季的拜仁慕尼黑中場沙比薩勢轉投多蒙特，據報轉會費連浮動獎金條款合共1900萬鎊（約1.9億港元），曾效力「紅魔」的30歲水晶宮翼鋒韋費特沙夏，則已在土超球隊加拉塔沙雷接受體測，勢將簽約3年。

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