空手道︱新科亞洲冠軍劉慕裳曾綺婷凱旋返港　冀延續自信強勢迎杭州亞運 (22:20)

空手道港隊日前於馬六甲出戰為期3日的亞洲賽，交出2金2銅的亮眼成績，劉慕裳及曾綺婷更首次奪金成為亞洲冠軍，男子組亦有小將鄭栩彬及徐家杰，分別於自由組手67公斤以下級別及肢體殘障輪椅組（K30）奪得銅牌。當劉慕裳、曾綺婷及鄭栩彬掛着獎牌步出機場大堂時，還獲香港空手道總會的代表致送鮮花祝賀，徐家杰則於日前已提前返港。

東京奧運銅牌得主劉慕裳在女子個人形中，力克日本選手清水希容封后，成為香港首個空手道亞洲冠軍，她昨返港後稱，「一直以來香港空手道隊都入過好多次決賽，但都同金牌擦身而過，所以今次除了是代表我，亦是整個空手道港隊的榮譽」。近年比賽一直屈居兩名日本宿敵之下，今次一舉破除5年金牌荒，劉慕裳在賽後喜極而泣，「這面金牌為我在之後亞運和世界賽都打下強心針。最大的對手仍是日本，之後目標依然是在這兩個比賽爭金牌」。

而另一新科金牌得主曾綺婷，則在女子組自由組手50公斤以下級別決賽中，擊敗世界排名第3的哈薩克選手，與劉慕裳同奪個人首個亞洲冠軍，「如我在抽籤時所願要入到決賽，亦贏到心目中在亞洲區較強的對手，因此這面金牌好重要」。這名31歲的「巾幗」力戰至左下巴明顯瘀青，還向記者笑言「是假的」，已參加過2屆亞運的她，盼9月再戰亞運能更成熟，「在亞運前贏到亞洲賽金牌，當然對我有好大鼓勵。希望可以成熟利用經驗，冷靜對待每場比賽 」。

至於年僅20歲已兩度參加亞洲賽的鄭栩彬就感嘆，成年與青少年賽事大不同，「成人的技術更好，打法亦更粗獷，所以更難打」。鄭栩彬自中四成為全職運動員至今，今屆摘銅也笑稱等待已久，「我都覺得這面獎牌等了好耐，之前參與其他成人賽表現未如理想，但今次總算有好成績」。有這面銅牌加持，鄭栩彬盼能保持狀態，在亞運衝擊三甲。

除了劉慕裳將短期留港後會返回美國邁阿密訓練，其餘港隊成員將留港訓練。空手道港隊總教練William Thomas透露，下月邀請了15名涵蓋各重量級別的世界頂尖空手道運動員來港合練，冀讓一眾港將多接觸高水平對手和學習。

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