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友賽︱皇馬反勝AC米蘭熱身賽旗開得勝　安察洛堤讚比寧咸屬全能中場 (18:08)

進入「後賓施馬年代」的皇家馬德里，今早（24日）在季前熱身賽首戰上半場落後兩球，卻於下半場27分鐘內連入3球，以3：2反勝AC米蘭，在「美國之行」旗開得勝。皇馬新兵英格蘭隊中場祖迪比寧咸此役「地標」，賽後獲教練安察洛堤稱讚是全能中場。

法國籍前鋒賓施馬今夏轉投沙特阿拉伯聯賽球隊伊蒂哈德，皇馬此仗卻未有以主將雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯掛帥攻堅，令AC米蘭處於上風，25分鐘，米蘭新兵翼鋒基斯甸普列錫開角球予前車路士隊友守將湯姆利頂入，加上另一新加盟的中場盧卡羅美路在42分鐘破門，以兩球領先上半場。此役為皇馬踢足全場的中場費達歷高華維迪其後在47和59分鐘梅開二度，下半場後備入替的雲尼斯奧斯更在84分鐘取得奠勝入球，終以3：2反勝於70分鐘一口氣換走10個球員的米蘭。

安察洛堤賽後稱讚在63分鐘被調離場的祖迪比寧咸道：「他的表現非常好，我們須好好利用他那令人不可思議的質素。他除了擅於適時闖入對方禁區，無球在腳的走動特點也是隊內其他中場所欠缺。他是全能中場，可為球隊帶來空位和比賽張力。」皇馬稍後續會在美國先後友賽曼聯、巴塞隆拿和祖雲達斯。

另值一提是，54歲英超名宿兼球評希斯立，在這場比賽直播期間突然暈倒，幸其後回復意識及清醒，並能與身邊人說話溝通。這名千里達前國腳門將曾效力紐卡素、韋斯咸、樸茨茅夫等多支英超球隊。

另外，傳言私下答應明夏以自由身加盟皇馬的基利安麥巴比，因日前已被踢出巴黎聖日耳門（PSG）「亞洲之行」大軍，篤定無緣在日本大阪友賽沙特聯球隊艾納斯，也代表該名24歲法國隊前鋒無法與基斯坦奴朗拿度（C朗）互鬥射術，但C朗對相隔7年再訪東瀛卻顯得興致勃勃，38歲的他在個人社交網發文道：「期待兩場令人興奮的比賽（友賽PSG及國際米蘭）和交出最佳表現。我正鍛鍊腹肌備戰。我在這裏，大阪！」

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