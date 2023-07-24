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港超︱李毅凱回流加盟流浪助戰亞冠外　李輝立稱對方盼返港向港足證明實力 (14:51)

港超球隊標準流浪今午（24日）宣布，簽入上周與中超球隊南通支雲解約的李毅凱加盟。流浪總監李輝立（Philip）透露，這名28歲後衛確有中甲球會招手，但希望先回港證明「自己仲踢得」，以及協助球隊出戰下月中的亞冠外圍賽，從而爭取重返港足大軍。

李毅凱上周一與南通支雲提早解約後，一周後即落班加盟流浪，相隔逾2年回流香港。這名前傑志後衛表示，決定簽約前曾跟總監李輝立、球隊兩名老大哥林嘉緯及盧均宜有溝通，稱「感受到會方的誠意」，「我非常有興趣跟標準流浪合作，尤其過往在其他球會（傑志）也曾得到『嘉緯』和『均宜』指導，令我進步良多，亦享受跟他們共事的日子」。他承認今年甚少踢比賽，狀態未如理想，期望重新起步，透過訓練和比賽恢復勇態，又稱上季留意到流浪表現出抗衡傑志和理文的能力，決定加盟就要努力助球隊爭取佳績，目標將協助球隊在亞冠外圍賽主場取勝晉級下一圈，「珍惜球會給予的機會」。流浪最近同時有黑山籍前鋒卡丹奴域及前韓國U22中堅馬相訓在跟操，將於8月15日在旺角大球場對越南球隊海防FC。

李輝立稱，與李毅凱緣分早於2011年港菁時期，之後一直有保持聯繫，稱對方曾透露獲一間中甲球會招手、待遇亦不錯，但他首要考慮是先返港，希望透過更多比賽，表現給港足主教練安達臣看，「去證明他仲踢得」，加上球會確需要後防球員應付亞冠外，因此很快成事。Philip未有透露簽約年期，只笑言今次合作「講友情不是講錢」，稱當再有內地球會開出更好條件時，會無條件讓李毅凱離開。李毅凱在今季中超只有一場後備入替1分鐘，落選上月港足國際賽名單。

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