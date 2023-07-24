NBA︱熱火球星占美畢拿訪港　誓言來季再爭總冠軍　逾百球迷高呼MVP (16:34)

畢拿在本月14日展開的中國行，先後到訪北京、太原、西安、重慶和廣州，而他昨日抵港後，今午先到尖沙嘴廣東道的李寧旗艦店出席活動，現場有逾百球迷在門外守候。當這名熱火星級前鋒出場時，眾人即高呼「MVP（最有價值球員）」以示歡迎。畢拿也展現親民一面，不時與球迷揮手、「派心」和自拍。

畢拿在店內先打手印和簽名，隨後跟本地傳媒分享近况。熱火在上季NBA季後賽上演「黑八奇蹟」，以8號種子身分一路過關殺入總決賽，惟以場數1：4不敵丹佛金塊，無緣冠軍。提到上季成績，畢拿坦言失望，但已放眼新賽季，「我日復日的練習，所付出的時間和汗水全為奪冠。我會不惜一切，為熱火贏得總冠軍，希望這是我職業生涯的最後一站」。

熱火能殺入總決賽，畢拿實屬頭號功臣，他在關鍵時刻多次交出好表現，也贏得「Playoff Jimmy（季後賽占美）」的稱號。這名熱火球星笑言成功無捷徑，只有不斷努力尋求進步，「你不斷重複鍛煉，在關鍵時刻即可反映努力和決心」。

NBA來季將採取新賽制，在11月增添季中錦標賽，畢拿直言只要落場，即會表現得最好。即使畢拿在9月將滿34歲，但他仍對籃球充滿熱誠，期望5年後依然征戰NBA，「希望我可以啟發更多人，讓他們為目標全力以赴。永不放棄，別讓外界影響你的決心」。

當「Playoff Jimmy」變成「Offseason Jimmy」，畢拿笑言在中國行最難忘是太原站遭球迷用鞋扔中，「但我仍很高興，這是球迷展現熱情的方式」。他笑言完成這趟旅程後，將會返美好好陪伴家人，並會繼續踢足球和打網球，享受休季時光。

談及畢拿在2020年「隔離泡泡」創立的咖啡品牌Big Face Coffee時，他也滔滔不絕地分享對咖啡的熱愛，但若果在香港要開分店，球迷恐怕要等一段長時間，他稱「這很困難，要等我退役後才有時間好好經營吧」。