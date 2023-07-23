友賽︱曼城熱身賽首戰5：3反勝橫濱水手　曼聯挫阿仙奴三連捷 (22:43)

主場的橫濱水手在上半場27分鐘由巴西籍前鋒安達臣盧比斯先開紀錄，10分鐘後再憑後衛松原健擴大領先優勢，惟在上半場末段被「藍月」阿根廷國腳鋒將祖利安艾華利斯「一傳一射」，先在40分鐘助攻史東斯，3分鐘後再將比數扳平。易邊後曼城換上夏蘭特、菲爾科頓、祖奧簡斯路等將，終憑夏蘭特梅開二度及洛迪卡斯簡迪建功，以5：3反勝有中場井上健太在86分鐘破門的橫濱水手。

曼聯賽前先後在兩場友賽以2：0和1：0打敗列斯聯及里昂，今在「美國之行」首擊遇上季英超亞軍阿仙奴，並未派日前才加盟的門將奧拿拿上陣，改由37歲的湯希頓把關。「紅魔」此仗憑中場般奴費南迪斯及客串箭頭的查頓辛祖，先後於30和37分鐘射破阿仙奴門將蘭斯達爾的十指關，以兩球勝出。「兵工廠」此役有新兵中場迪格蘭賴斯及守將祖利安添巴首任正選，但表現並不突出，而球隊亦未能繼上仗以5：0大破美職明星隊後取得連勝。而此場友賽不論賽果，都會有互射12碼環節，結果阿仙奴有法比奧韋拉「宴客」，曼聯則5輪全入，以5：3再贏一仗。

曼、阿兩軍下場友賽分別對皇家馬德里及巴塞隆拿，後者今日本友賽祖雲達斯，卻因至少十多人患上腸胃炎而取消，但據報周中有望復賽對陣「兵工廠」。據報患病的巴塞球員中有後衞艾利加西亞、祖利斯古迪、巴迪和新兵中場奧里奧爾羅美奧等。至於車路士同日則憑烏克蘭翼鋒梅迪歷及新援尼高拉斯積遜射入加盟球隊後的首球，以4：3擊敗白禮頓。

其他報道：單車｜維基加特環法鎖定衛冕 普加查連續兩屆屈居亞軍 破天荒四奪青年車手獎

其他報道：名宿訪港｜摩連迪斯簽名合照「有求必應」 稱香港是美麗城市 信皇馬下季比去季好

其他報道：亞殘運｜陳浩源盼奪牌「好頭好尾」 朱文佳首兼戰3項 冀伙混雙拍檔進軍殘奧