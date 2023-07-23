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名宿訪港｜摩連迪斯簽名合照「有求必應」　稱香港是美麗城市　信皇馬下季比去季好 (19:15)

皇家馬德里名宿摩連迪斯今日（23日）訪港，下午到將軍澳足球訓練中心（FTC）與香港西甲足球學校學員交流，這名47歲的西甲大使在活動上十分親民，簽名合照來者不拒。又接受本地傳媒圍訪時大談「波經」，由皇馬今夏增兵到球星紛紛到沙特阿拉伯落班。

摩連迪斯今午先赴FTC與一眾香港西甲足校學員交流，寄語他們要享受足球，「即使不能夠成為職業足球員，但你亦能從中學習到其他東西，例如團體合作等。而我亦能看到他們的努力，以及家長背後的支持，但能夠享受足球才是最重要的」。儘管這西班牙名宿已退役多年，但仍吸引不少學員和家長找他簽名及合照，他亦「有求必應」表現親民。這名西甲大使更有落場獻技，與約20名年輕球員切磋。皇家馬德里香港球迷會的會員亦獲邀出席，當摩連迪斯被球迷問到，於2003/04球季被外借至法甲摩納哥時，在歐聯8強倒戈對皇馬的入球感覺時，摩連迪斯起初笑說已忘記，及後稱作為職業球員在場上要放下私人感情，為所效力的球隊努力。他及後再前往啟德郵輪碼頭出席同由西甲足校主辦的慈善活動，然後即晚離港。

摩連迪斯曾於2003年夏天跟隨皇馬赴港友賽港足，現相隔多年再次訪港，他稱「香港是一個很美麗的城市，惟香港真的離西班牙太遠，所以沒有太多到訪機會，而我很珍惜及享受這次旅程，希望之後再有機會訪港」。

皇馬今夏新兵包括英格蘭隊中場祖迪比寧咸、被喻為「土耳其美斯」的艾達古拿等，摩連迪斯認為這些新援都有很好潛力，「他們都是很好的球員，但始終要適應新環境、語言、馬德里的生活方式和球會文化，如果他們成功適應便能成為球會歷史的一分子，但近年亦曾出現夏蕯特的例子，所以一切變數還很大。而我又不是預言家，無法預測他們在皇馬的成績」。他相信皇馬在新季成績會較去季好，「球會目標一直是贏盡所有錦標，但上季只贏得西班牙盃，今年一定會爭取更好成績」。

此外，自基斯坦奴朗拿度（C朗）今年初赴沙特阿拉伯加盟艾納斯後，多名原效力歐洲球會的球星，包括皇馬前鋒賓斯馬皆選擇赴沙特「掘金」。摩連迪斯認為球員選擇在生涯尾聲賺取更多薪金是人之常情，但稱球員若希望保持最佳狀態，則必須留在頂級聯賽。至於賓斯馬離隊後的射手空缺，摩連迪斯稱皇馬一直能夠帶來驚喜，法國隊球星基利安麥巴比雖然一直出現在媒體報道，但提及其轉會費十分昂貴是能否成事的關鍵。

摩連迪斯在球員生涯曾效力皇馬、摩納哥、利物浦及華倫西亞等球隊，為西班牙隊上陣47場入27球。這名「狂牛」前鋒效力「銀河艦隊」其間曾三奪歐聯冠軍、兩次捧走西甲；他在2003/04球季於摩納哥成為歐聯神射手。退役後生活仍圍繞足球，除擔任西甲大使，亦有評述西甲比賽。

香港西甲足球學校行政總裁兼港足名宿陳志康表示，期望透過定期邀請球星來港，推動香港足球發展，透露希望未來能邀請另一西甲大使的巴塞隆拿名宿佩奧爾訪港。

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