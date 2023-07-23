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亞殘運｜陳浩源盼奪牌「好頭好尾」　朱文佳首兼戰3項　冀伙混雙拍檔進軍殘奧 (17:50)

香港殘疾人奧委會今日（23日）假香港體育學院舉行「香港殘奧日2023」，東京奧運輪椅羽毛球銅牌得主陳浩源盼能在亞殘運收穫獎牌「好頭好尾」，而活動大使朱文佳則希望透過混雙帶隊友出戰巴黎殘奧。

作為全港最大型的殘疾運動體驗日，殘奧日設有20個運動試玩攤位，展覽了亞殘運火炬「桂冠」、運動員獎牌及紀念品等，一眾市民前往體驗觀賞。守候在羽毛球攤位附近的陳浩源親切地與球迷們合照聊天，第4次出戰亞殘運的他透露已決定退役時間，「都希望埋個靚尾，最後一次亞殘運帶個美好回憶給自己，好頭好尾」。陳浩源在上屆亞殘運中奪得輪椅組WH2級別銀牌，今仍是奪冠熱門，「衝金是給自己的一個挑戰，最近日本選手梶原大輝都壟斷多個大賽獎牌，所以需做得更好才可實現」。

殘疾羽毛球短肢SH6組世界一哥朱文佳今以活動大使現身，今屆亞殘運是他首度在大型國際賽事中身兼3項，「多了男雙和混雙是會擔心體能同心態問題，始終亞殘運是矚目的大賽，不希望將期望變成壓力」。他將伙拍近幾月才轉為全職運動員的蔡詠琪出戰混雙，「透過混雙獲得巴黎奧運參賽資格是可以兼項單打的，我希望可以帶多一名隊友入奧運」。

而首次參加亞殘運的張沅則希望能在硬地滾球中衝擊三甲，她還透露下月中將赴波蘭和巴西比賽，「始終我經驗較少，希望累積更加多經驗，訓練一個穩定的心態比賽」。

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