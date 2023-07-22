女足世界盃︱美國衛冕首擊輕取越南　國足遭丹麥絕殺　英日齊報捷 (22:16)

美國女足今於世界盃E組首仗面對「新丁」越南隊全場佔優，並由翼鋒蘇菲亞史密夫於14分鐘先開紀錄，戰至43分鐘，另一翼鋒崔妮迪洛文博得12碼，34歲星級中鋒阿歷絲摩根雖主射「宴客」，但及至補時再由史密夫的冷箭得手拉開比數完半場。換邊後續狂攻的美軍，終在77分鐘由中場蓮迪絲賀蘭接應右路傳中射入空門「埋齋」，助全場多達27次攻門的美國隊，以3球淨勝越南隊旗開得勝。

D組方面，應屆歐洲盟主英格蘭隊憑效力拜仁慕尼黑的中場佐治雅史丹維射入12碼一箭定江山，1球小勝海地隊。同組的應屆亞洲冠軍中國隊則與丹麥隊鬥得激烈，但完場前補時失守，被艾瑪莉雲斯加特一箭定江山，以1球告負「落筆打三更」。

另外，日本隊於C組首擊憑宮澤日向梅開二度，加上田中美南、遠藤純及植木理子各建一功，以5：0狂數贊比亞隊，暫以較佳得失球領先日前贏波的西班牙隊居首。

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