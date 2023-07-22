足球︱伙陳偉豪出席曼城贊助商活動　陳肇麒寄語港足「要建立踢法才可解入球荒」 (18:06)

曼城新季球衣手袖贊助商OKX，今午在中環與曼城香港球迷會舉行聚會，約有170名曼城球迷報名出席。場內展示了球迷會提供的珍藏，包括簽名球衣及場刊。

同場獲邀出席的還有港足名宿陳肇麒及陳偉豪，其中「陳七」掛靴後除了投身餐飲業，今年初起亦出任車路士足球學校（香港）技術總監，他稱下季料續為港甲球隊東區踢波，又笑言雖從小支持曼聯，但欣賞曼城近年踢法，「艾寧夏蘭特入咁多波，都要有奇雲迪布尼等中場支援才做到」。

港足近年入球及把握力不足，作為港足歷來入球最多球員，陳肇麒認為：「安達臣（主教練）為港隊的轉變不是不好，在逼搶做得好好、失波亦不多，只是入唔到波，要有更多比賽和練習。曼城在哥迪奧拿來到後，都要一段時間才建立到踢法。以前人們常說我只是對關島入波多，但都要射得入，是入波就得」。

他點名對港足後輩孫銘謙有期望，認為這名23歲前鋒勤力有速度，「港超大部分球隊前鋒都是外援，很難給華人球員機會，見到他（孫銘謙）有上陣時都把握到」。港足下半年或有艾華頓等多名入籍前鋒，陳七認為他們入籍時都已年逾30歲，只能短期幫助港足，對長遠發展未必是好事；至於19歲歸化前鋒米高，陳七稱要了解對方能力是否已合適踢代表隊，「大家對他了解仍不深，如能力真的好高，已踢了很多比賽時，當然可幫到港隊好多」。

其他報道：乒乓︱杜凱琹下周戰成都世大運 認雙打新搭檔需時磨合 黃鎮廷展望亞洲賽亞運有突破

其他報道：法甲︱麥巴比落選PSG亞洲行 羅曼奴爆會方決意掛牌放售 16歲胞弟「代兄東征」

其他報道：港超｜流浪兩跟操新援隨友賽大勝深水埗 黑山前鋒起孖 前韓國U22中堅亮相

其他報道：美職︱美斯處子戰入奠勝罰球 領國際邁阿密絕殺藍十字（附精華）