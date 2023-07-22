乒乓︱杜凱琹下周戰成都世大運　認雙打新搭檔需時磨合　黃鎮廷展望亞洲賽亞運有突破 (17:40)

恆生乒乓球學院的「熱血乒運會」嘉年華今於奧海城舉行啓動禮，有早前在南非世界賽奪得混雙銅牌的「黃杜配」出席，與一眾球迷互動打波和簽名合照。下周四將赴成都世大運的杜凱琹，將分別伙拍吳詠琳和何鈞傑出戰女雙及混雙，「現在練雙打和混雙較多，因為都是新搭檔，所以這兩項會花較多時間備戰」。

港隊大師兄黃鎮廷亦積極備戰9月的亞洲賽及杭州亞運，他將於韓國平昌舉行的亞洲賽出戰男單、男雙、混雙及團體。「4個項目我都有信心，但主力想同阿杜在混雙爭取突破。而我都未曾在亞洲賽獲得男團獎牌，希望今次會有更多突破」。上屆多哈亞洲賽中，港隊兩對混雙組合皆闖入4強，最終分別不敵日本和韓國掛銅。

至於今次活動吸引各年齡層約50名球迷到場互動，專程從廣州來港的何小姐說：「今日活動好好玩，難得有機會可在暑假近距離接觸到他們，所以十分享受」。她還透露自己明日就會前往成都，屆時將為杜凱琹出戰世大運打氣。

WTT青少年乒乓挑戰賽將於下月7日至13日在伊館舉行U11至U19賽事，這是疫情後香港首個乒乓國際賽，杜凱琹呼籲市民支持港隊，「好多師弟師妹都好優秀，亦都好需要鼓勵，希望大家多多支持香港運動員」。

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