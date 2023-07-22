法甲︱麥巴比落選PSG亞洲行　據稱會方決意掛牌放售　16歲胞弟「代兄東征」 (17:13)

PSG昨晚進行新季首場熱身賽，以2：0輕取法甲「升班馬」勒哈弗爾；麥巴比於該仗下半場入替，並在補時階段射入奠勝球開齋。惟PSG及後公布亞洲之旅29人名單中，麥巴比卻名落孫山，他的16歲胞弟伊芬（Ethan Mbappe）則從青年軍提拔隨隊東征。至於同樣盛傳將離隊的星將尼馬，亦榜上有名。

麥巴比明夏約滿PSG，會長艾基拉菲月初曾發「最後通牒」，稱不會讓對方自由身離開PSG，要求他在兩周內決定是否續約，否則會將其掛牌出售。如今麥巴比缺席PSG亞洲之旅，使雙方關係再惹來進一步揣測。天空體育報道指，PSG希望重申「沒有球員能凌駕球會之上」的立場，只會讓願意效忠球隊的球員參與亞洲之行。

轉會專家羅曼奴則透露，雖然PSG自發出「通牒」後未曾與麥巴比磋商，但會方相信對方已先斬後奏，答應明夏免費加盟皇馬，因此決心今夏將其放售，避免屆時人財兩失的局面。

PSG今日啟程往日本，下周二及五將在大阪分別友賽基斯坦奴朗拿度在陣的沙特球會艾納斯，以及日職的大阪櫻花，下月1日則在東京鬥意甲勁旅國際米蘭。此外，該隊日前落實亞洲之行加開韓國站，將於下月3日在釜山對陣當地班霸全北汽車，意味今夏來投的韓國隊中場李康仁有望在祖國獻技。

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