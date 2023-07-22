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港超｜流浪兩跟操新援隨友賽大勝深水埗　黑山前鋒起孖　前韓國U22中堅亮相 (13:53)

港超球隊標準流浪將於下月15日在旺角大球場出戰亞冠外圍賽，球隊今早（22日）友賽憑正跟操的黑山籍前鋒卡丹奴域（暫譯，Stefan Cadjenovic）梅開二度，以3：0輕取港超區隊深水埗。此外，前韓國U22中堅馬相訓亦在流浪試腳及有上陣。

流浪將於8月15日出戰亞冠外圍賽，在旺角大球場對越南球隊海防FC，暫定晚上7時30分開賽。球隊本月中到泰國集訓9日踢3場友賽，最終打和柬埔寨球隊金邊皇冠，以及大敗予泰國球隊巴吞聯及春武里。而流浪返港後續備戰時，於日前發現有越南籍人士在場邊用手機拍攝球隊訓練。

流浪今早在石硤尾公園友賽另一港超球隊深水埗，早前已隨隊參與泰國集訓及跟操的25歲黑山籍前鋒卡丹奴域，今仗正選上陣，在上半場一射一頂收死深水埗門將奧力斯，加上另一外援伊巴謙的笠射，在上半場已領先3：0，最終酷熱天氣下維持這比數完場。此外，現年31歲的前韓國U22中堅馬相訓昨晚抵港來流浪跟操，今場後備入替首為流浪落場。他曾在韓職效力FC慶南及金泉尚武，以及曾在泰國落班。亞冠外球員註冊將於本月底截止。

流浪總監李輝立稱會觀察卡丹奴域3個月，希望合用，期望馬相訓可加強球隊防守力，又透露暫定下月6日友賽冠忠南區。總教練王家中稱，又稱集訓及友賽賽果非重要，更重要是冀透過比賽尋找球隊不足，「這裏有乜就盡量做到幾多」。他亦留意到卡丹奴域為球隊第4場後，狀態逐漸提升，有機會獲簽約加盟。

至於深水埗新一季暫有11名球員加盟，包括曾在日職短暫落班的肯亞中鋒鄧嘉、泰籍球員浦敏和柏羅邦、日籍中場小池晃廣，並從傑志借用顏卓彬及張廣然。主教練鄧冠研稱，鄧嘉因正辦理工作簽證而仍未來港，並透露會在中堅和中場位置再物色新兵。今仗獲任隊長的25歲港將顏卓彬，將首次離開傑志到其他本地球會效力，由以往固定在石門傑志中心訓練，笑言新季首次體驗到訓練時地不定，或在康文署場地夠鐘灑水趕場，期望在深水埗有穩定上陣機會，爭取重返大港腳名單，「很多人說我上季踢傑志，現走去踢下游球隊，但自己沒多想是否降身價的感覺，來到就是想再次入選港足，因為若沒有出場或很少時間，也說服不到港隊主教練挑選我，希望在這證明自己能力，以傑志和港足的經驗可帶動這支新球隊」。

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