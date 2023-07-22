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美職︱美斯處子戰入奠勝罰球　領國際邁阿密絕殺藍十字（附精華） (12:37)

美斯今早（22日）在萬眾矚目下首為美職球隊國際邁阿密上陣即有好開始，這名36歲阿根廷隊球王在美墨聯賽盃下半場後備入替40分鐘，最終在補時4分鐘直入罰球奠勝，以2：1絕殺藍十字。

美斯在國際邁阿密首仗聯同另一新兵球星布斯基斯先列後備，剛加盟的左閘佐迪艾巴未列名單。雖然只是美墨聯賽盃的分組賽，但作為美斯首戰廣受關注。多名美國體壇巨星包括勒邦占士及「細威」莎蓮娜威廉絲均做座上客，其中勒邦占士更坐在邁阿密後備席後方的VIP區，賽前與美斯擁抱寒暄。

國際邁阿密於44分鐘憑羅拔泰萊先開紀錄，半場領先1：0，美斯聯同布斯基斯於54分鐘後備入替，上演在新球會的「地標戰」，美斯落場後即接過隊長臂章，多次交出直線傳球助攻隊友攻門。邁阿密在65分鐘被扳平，不過完場前由美斯救駕，這名36歲球王雖然曾橫傳隊友門前破網被指「越位」食「詐糊」，不過仍在補時至94分鐘在禁區頂直射罰球破網，首仗登場即助國際邁阿密以2：1絕殺藍十字。

美斯賽後當選賽事最佳球員，上陣40分鐘有3次射門2球中龍，取得一個入球，26次傳球24次成功、2次長傳及1次嘗試過人。美斯賽後稱是場重要勝利，「我知道這場比賽對很重要，考慮到球隊在聯賽中的成績，這是我們想要的勝仗和開局，感謝在場所有球迷支持。主射罰球就像我一直以來所做的，很高興能夠射入」。

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