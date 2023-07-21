桌球︱應屆世界冠軍比素訪港　與港小將友賽展球技　目標取代奧蘇利雲做「世一」 (23:08)

世界排名第2、綽號「比利時子彈」的比素首次訪港，他表示：「香港的風土人情極好，氣氛一流，有城市美景和美食，我在這裏很享受」。逾百人昨到場參加球迷會，眾人圍繞在球台四周一睹偶像大展球技。比素亦舉起自己的手機錄影，記錄擁有如此多球迷近距離觀賞的盛况。

這名28歲比利時桌球名將在今年5月的世界桌球錦標賽一路過關斬將，包括在8強擊敗「世一」奧蘇利雲、4強力克中國隊新星斯佳輝，再於決賽擊敗施比首度封王，是歷來首名「90後」世界冠軍，亦是近13年首名非英籍王者，同時創下比利時桌球歷史。對於這份榮耀，比素坦言「取得冠軍是每個球手的目標，奪冠也是一個很好的感覺，我希望明年可延續佳績」。

承擔這份榮譽的背後，比素坦言曾面對過傷病及成績不佳帶來的壓力，「大概是2018到19年的時候，當年我曾經掙扎過，受肩膀傷患困擾下成績平平，有時真的很鬱悶，那是我職業生涯中最困難的時候。但幸運的是我已克服了它，開始表現得出色，並處於個人生涯最高的排名。現在我真的很想繼續保持巔峰狀態，一直打出好成績」。對於能否衝擊「火箭」奧蘇利雲的世界一哥地位，比素自信滿滿地笑言：「奧蘇利雲可能會失好多分，但我不會，我只需要專注打好賽季就有望實現這目標！」

是次見面會比素亦獲安排與年僅11歲的港隊新星彭家朗進行友賽，最終比素直落兩局勝出。賽後獲對方鼓勵的家朗，去年亦曾於紅館舉行的香港世界桌球大師賽出席表演賽，與名將「巫師」希堅斯聯手合轟16紅球的「另類」147，如今再有機會與應屆世界冠軍交手，他直言令他更有決心成為職業桌球手，「我會觀察比素打每一個波的力度，如何校波和拆波。希望未來可登上職業桌球壇的舞台表演，與奧蘇利雲同台競技」。

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