女足世界盃︱西班牙6分鐘內派3蛋旗開得勝　加拿大40歲隊長「宴客」遭尼日利亞逼和　 (20:41)

今次是西班牙隊連續3屆出席女足世界盃，賽前取得六連捷下世界排名升上第6，她們此仗雖有兩屆金球獎得主珮迪娜絲先列後備，但強勢依然，先於21分鐘藉哥斯達黎加隊守將迪甘普擺烏龍領前，中場邦瑪蒂及前鋒伊絲達干莎莉絲，其後分別在23和27分鐘建功，終令「鬥牛軍」在C組首戰淨勝3球，同組曾獲冠、亞軍各一次的日本隊將於明天對贊比亞隊。

世界排名第7的加拿大隊對B組排名最低的尼日利亞隊前被看高一線，卻有前鋒姬絲汀冼佳雅在50分鐘，主射12碼被敵軍門將娜杜絲撲出，「楓葉兵」及後續忘帶射門鞋，最終只能與尼軍互交白卷，一起落後昨打敗愛爾蘭隊的澳洲隊兩分。加、尼兩軍亦曾在去年4月打和2：2，冼佳雅當日曾以一記長距離笠射得手令娜杜絲蒙羞。娜杜絲賽後說：「我為那次失守感到憤怒。我告訴自己今次是一個很好的抹掉陰霾的機會。所以，我現在與冼佳雅打和1：1。」

另外，瑞士隊前鋒芭芝雯完半場前射入極刑，加上中場珮比爾在64分鐘埋齋，令首次參賽的菲律賓隊以0：2告負。瑞士隊暫以較佳得失球差領前次席的另一東道主球隊新西蘭。

其他報道：空手道︱劉慕裳擊敗宿敵清水希容 亞洲賽摘金寫港隊歷史

其他報道：足球︱文尼盛傳投艾納斯 勢與C朗合作攻堅 法明奴「地標」助吉達艾阿里派18蛋

其他報道：港超︱足總新一屆董事局首開會議 徐英偉任副主席主理市場推廣