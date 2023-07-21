羽毛球︱李卓耀韓國賽不敵奈良岡功大無緣4強　下周轉戰日本賽 (17:35)

現時世界排名第18名的李卓耀，在韓國賽首兩圈先後淘汰東道主外圍賽球手李宥奎及印度籍球手帕萊後，今在8強首遇奈良岡功大，一開局連輸3分，之後被這名日本「一哥」一直拉開分差，李卓耀雖一度追近至相差3分，仍以17：21先輸一局。

李卓耀在第二局經調整後，與奈良岡功大鬥得難分難解，落後6：8時打出一段5：0攻勢，反超11：8令對方要叫技術暫停，然而這名26歲港將重返賽場後卻遭強攻連失9分，最終力追不果惜負18：21，直落兩局皆北8強止步。而奈良岡功大將於4強鬥新加坡籍球手駱建佑。至於女單頭號種子的日本「一姐」山口茜，在8強以局數2：1反勝東道主球手金佳恩，4強將惡鬥中華台北隊一姐戴資穎。

隨着李卓耀出局，港隊已完成今屆韓國公開賽，下周二起轉戰在東京舉行的日本公開賽，伍家朗及李卓耀首圈分別對中國的石宇奇及趙俊鵬，若兩名港將皆勝出便會在下一輪碰頭。

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