明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超︱奧拿拿落實加盟曼聯　披24號球衣與坦夏格重逢　般奴出任新隊長 (12:34)

曼聯今晨（21日）宣布簽入國際米蘭門將奧拿拿，簽約5年將披24號球衣，隨即前往美國匯合球隊參與季前之旅，加上同日落實中場般奴費南迪斯成為新隊長，領隊坦夏格帶領「紅魔」步入新時代。

27歲的喀麥隆門將奧拿拿簽約曼聯至2028年6月，再加可延長一年附加條款，將續披在阿積士及國米一直起用的24號球衣。《BBC》報道，轉會費約4380萬鎊（約4.4億港元）再加340萬鎊（約3420萬港元）浮動獎金條款。

奧拿拿在曼聯官網表示，能夠加盟曼聯是莫大的榮幸，又稱紅魔悠久歷史中有眾多令人難以置信的門將，「我將傾盡全力在未來數年創造屬於自己的傳奇」，又稱很高興有機會再次與坦夏格共事，並急不及待想在新球隊取得成功和發揮作用。

奧拿拿於2017至22年在阿積士與曼聯領隊坦夏格共事5季，上季加盟國際米蘭即協助贏得意大利超級盃，雖在歐聯屈居亞軍，但在決賽表現神勇，腳下用球組織能力出眾，成為取代迪基亞成為紅魔新門神主因。

曼聯足球總監穆達夫表示，奧拿拿是曼聯新門將的首選，認為對方的技術特點和個性都非常適合曼聯，是現時世上最佳門將之一。意大利傳奇門將保方也評價奧拿拿與AC米蘭邁治蘭，是現今球壇前5名門將之一。

曼聯美國之旅首場熱身賽，將於下周日凌晨在新澤西對阿仙奴。據報奧拿拿已登機飛往紐約會合新東家。

此外，曼聯同日落實任命般奴費南迪斯成為球隊新隊長，取代早前宣布卸任的中堅哈利馬古尼。這名28歲葡萄牙隊中場在上季62場比賽中，在馬古尼未獲正選時，已多達42場戴上隊長臂章，亦與馬古尼攜手高舉英格蘭聯賽盃獎盃。據報坦夏格看重般奴在球場上的溝通技巧，以及在更衣室能激勵隊友的能力。有曼聯消息人士認為，自般奴於2020年1月加盟紅魔後，一直是球隊的領袖。

相關字詞﹕體育 英超 曼聯 奧拿拿 坦夏格 門將 迪基亞 般奴費南迪斯 國際米蘭 阿積士 編輯推介 轉會

上 / 下一篇新聞