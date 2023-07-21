英超︱奧拿拿落實加盟曼聯　披24號球衣與坦夏格重逢　般奴出任新隊長 (12:34)

27歲的喀麥隆門將奧拿拿簽約曼聯至2028年6月，再加可延長一年附加條款，將續披在阿積士及國米一直起用的24號球衣。《BBC》報道，轉會費約4380萬鎊（約4.4億港元）再加340萬鎊（約3420萬港元）浮動獎金條款。

奧拿拿在曼聯官網表示，能夠加盟曼聯是莫大的榮幸，又稱紅魔悠久歷史中有眾多令人難以置信的門將，「我將傾盡全力在未來數年創造屬於自己的傳奇」，又稱很高興有機會再次與坦夏格共事，並急不及待想在新球隊取得成功和發揮作用。

奧拿拿於2017至22年在阿積士與曼聯領隊坦夏格共事5季，上季加盟國際米蘭即協助贏得意大利超級盃，雖在歐聯屈居亞軍，但在決賽表現神勇，腳下用球組織能力出眾，成為取代迪基亞成為紅魔新門神主因。

曼聯足球總監穆達夫表示，奧拿拿是曼聯新門將的首選，認為對方的技術特點和個性都非常適合曼聯，是現時世上最佳門將之一。意大利傳奇門將保方也評價奧拿拿與AC米蘭邁治蘭，是現今球壇前5名門將之一。

曼聯美國之旅首場熱身賽，將於下周日凌晨在新澤西對阿仙奴。據報奧拿拿已登機飛往紐約會合新東家。

此外，曼聯同日落實任命般奴費南迪斯成為球隊新隊長，取代早前宣布卸任的中堅哈利馬古尼。這名28歲葡萄牙隊中場在上季62場比賽中，在馬古尼未獲正選時，已多達42場戴上隊長臂章，亦與馬古尼攜手高舉英格蘭聯賽盃獎盃。據報坦夏格看重般奴在球場上的溝通技巧，以及在更衣室能激勵隊友的能力。有曼聯消息人士認為，自般奴於2020年1月加盟紅魔後，一直是球隊的領袖。