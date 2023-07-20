單車︱李慧詩現身書展簽名會　喜遇同學粉絲再捧場 (22:26)

即使今次已是李慧詩這本著作的第3次簽書會，依然吸引眾多粉絲到場，最高峰時期更有數十人排隊等候。Sarah在約1小時的活動中逐一為粉絲簽名，還寫下他們的名字、贈言祝福和合照留念。簽書會結束後，Sarah向傳媒說，「感覺都幾開心啊！因爲有些人本身就已經有簽名，但都特登過來見下我，都好感動」。一眾排隊讀者中，包括李慧詩的同學余小姐，她說：「書中記錄了很多她比賽前後的心情、日常的感情生活等，有好多不為人知的一面，有別於外界認識的她，所以覺得好真實」。

正步入人生新階段的Sarah坦言想有更多新嘗試，「今年目標是想試多些不同東西，以往做運動員比較集中在單車訓練和比賽，會因為驚受傷或分心而不敢嘗試其他東西。現在多了很多時間，就可以想自己鍾意做的事，例如出書和作詞」。《身上的每道傷疤》籌備3年，去年2月出版，全書共有5個篇章，記錄李慧詩19年單車運動員生涯的成長，「本身在2019年時就想用來鼓勵香港人，希望大家可以堅持自己的夢想，遇到艱難不要放棄」。

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