友賽︱夏維斯開齋　阿仙奴熱身賽派5蛋響勝鼓　賴斯偕添巴「地標」 (19:15)

阿仙奴此戰之前兩場熱身賽，同以1：1分別打和屈福特及紐倫堡，此役續排出4-1-3-2陣式下，卻告大開殺戒，先憑前鋒「主耶穌」加比爾捷西斯甫開賽5分鐘以一記瀟灑笠射打開紀錄，至23分鐘又藉翼鋒李安度杜沙特妙射得手，加上中場佐真奴在47分鐘操刀12碼中鵠、前鋒加比爾馬天尼利於84分鐘單刀建功，以及中場夏維斯在89分鐘禁區內抽射埋齋，令有比利時籍名將中鋒賓迪基及曾效力巴塞隆拿的中場列基佩治壓陣的美職明星隊主場吞下5蛋，而此仗領軍美職明星隊的教練則是曼聯名宿、現為華盛頓聯隊主帥的朗尼。

阿仙奴取得熱身賽首勝後，領隊阿迪達說：「我們仍處於季前備戰階段，故此上半場或不算太出色，但總算出現一些悅目入球，並且滿意這個賽果。我為迪格蘭賴斯和後衛祖利安添巴首次披甲而高興。」對於杜沙特於57分鐘因傷被換出，阿迪達大派「定心丸」，「我們的大前提是不想冒險。他的腳有點痛，我們會審視傷勢，我相信問題不大」。布卡約沙卡則說：「我相信球迷都看到球隊踢得不錯，我們與眾新兵也相處融洽，他們應該可以很快便與我們融為一體。」

然而，37歲的朗尼賽後抱怨只與美職明星隊球員練習兩次便要比賽，根本無暇實踐自己定下的戰術，致使全場被阿仙奴控制大局下招來慘敗，「我們無能為力，面對是歐洲其中一支強隊的阿仙奴實在很艱難」。阿仙奴未來兩場在美國的友賽會先後對曼聯和巴塞隆拿，朗尼此役賽前建議，已被「紅魔」禠奪隊長一職的守衛哈利馬古尼及攻擊手格連活特宜離隊。

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