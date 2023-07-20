港超︱港超賽會首年盈餘近300萬　新季聯賽受場地分配影響勢延至9月開鑼 (15:40)

港超賽會上季成立，以足總轄下委員會形式運作，推出「票房共享」等措施，讓各隊港超球會合作，由大球會協助細球會開源節流，冀達共贏效果。今午港超賽會舉行記者會公布2022/23年球季工作報告，出席包括新任足總主席霍啟山，聯同傑志會長伍健及標準流浪總監李輝立等新季11隊港超代表。

上季港超共舉行151場比賽，包括90場聯賽、足總盃和高級組銀牌各9場、43場菁英盃。4項賽事門票總收入逾465萬元，收入最高兩仗為聯賽煞科傑志對理文和高級組銀牌決賽東方對傑志，收益共逾70萬元。此外，經賽會重組獎金及獲賽馬會贊助菁英盃，增加了122萬元額外獎金，令4項錦標總獎金達282萬元。扣除場租及足總佣金，全季賽事開支逾290萬元，票房淨收入為約59萬元。傑志及東方在票房收入「貢獻最多」，理文及港會做到自負盈虧，其餘6隊則受惠計劃取得約1萬至23萬元。

港超賽會首年盈餘約297萬元，10隊將全數瓜分到29.7萬元，連同票房共享及所有獎金，各隊總受惠金額為38至71萬元，其中理文、流浪、南區和香港U23受惠逾60萬元。

港超賽會球會代表陳文俊表示，新一季連同升班馬北區增至11隊後，比賽將增至183場，開支勢增加下，賽會將續共享票房開源節流，又指基於上季經驗，旺角大球場和將軍澳運動場使費較大，賽會已向足總提出意見，如來季盡量編排有號召力賽事在這兩個球場舉行，以及編排晚上比賽亦應與比賽號召力掛鈎。

對於新季港超何時開季，足總行政總裁譚秋朗形容編排新季賽程為「從未試過咁大挑戰」，稱原定計畫8月18日開季，但該周中有兩場亞冠外圍賽，加上最近從康文署申請場地時，獲告知有球場需要維修或已被其他團體預訂，在個別球場要應付兩隊主場比賽下，暫時未能分配好一季場數，未來數天會再跟有關政府部門磋商，期望下周有定案。他補充初步想法暫定8月19日先踢菁英盃賽事，待9月才展開聯賽。

有傳足總過去一個月有人事大變動，除了技術總監安頓轉到沙特阿拉伯球會就職，任職僅一年多的競賽部主管葉冠求等約10名足總職員上月30日約滿後離任，且大部分均為經理級或以上。譚秋朗今日回應人事變動對編排賽程「沒有問題」，稱仍在進行有關工作及已着手招聘相關職位。

至於港足9月國際賽，此前有傳友賽土庫曼隊，譚秋朗僅透露會有主場及作客各一，並將於年底或今年初復辦省港盃，但或跟大港腳備戰明年1月中的亞洲盃決賽周撞期，暗示港足有機會派B隊參戰省港盃。