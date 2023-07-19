轉會︱金玟哉加盟拜仁簽約5年　破亞洲球員轉會費紀錄　拜仁友賽27蛋贈業餘隊 (18:00)

26歲的金玟哉去季才由費倫巴治轉投拿玻里，隨即為該隊贏得意甲冠軍，上陣45場入2球。這名韓國國腳與拜仁簽約至2028年，將穿上3號球衣。他形容加盟拜仁乃「所有足球員的夢想」，盼在新東家站穩陣腳，「這對我而言是新開始，希望能在這裏持續進步。首要目標是取得很多上陣機會，並為球隊贏盡錦標」。

據報拜仁以轉會費5000萬歐元羅致金玟哉，將打破日籍翼鋒中島翔哉2019年以3500萬歐元（約3.07億港元），從波圖轉投艾杜哈尼的亞洲球員最高轉會費紀錄，同時取代熱刺球星孫興慜，成為韓國最高身價球員。

拜仁過去陣中不乏亞洲球員身影，伊朗傳奇射手戴伊在1998年成為首名來投的亞洲人後，他的同鄉後輩夏舒文及卡利米，以及日籍球員宇佐美貴史亦曾短暫效力這支德甲班霸。而金玟哉的同鄉、現效力史特加的中場鄭優營，亦曾在2018/19年效力拜仁二隊，其間為一隊後備上陣兩次。

此外，拜仁今晨在穆斯亞拿、從曼聯外借回歸的沙比薩及法籍新星射手泰爾皆連中五元下，在新季首場熱身賽大贈第9級別球隊FC Rottach-Egern 27隻光蛋。拜仁同日宣布薩爾斯堡的體育總監費恩特（Christoph Freund）將於9月加盟，填補名宿沙利咸美錫5月被辭退後的空缺。

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