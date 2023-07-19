港超︱大埔失「和富」冠名維持700萬班費　李志堅伙陳肇鈞回巢領20人大軍爭前五 (16:04)

上季以第7名完季的大埔，新球季有15名球員續留效，新援包括2018/19年球季港超奪冠成員陳肇鈞及錢兆琛、巴西籍前鋒馬卡雷拿 （Michel Renner）及中堅馬高斯山度士（Marcos Santos），以及從理文續借左閘翁煦濤。兩名巴西外援中，身高1.98米的長人中堅山度士已投入操練，雷拿則今日才抵達香港。大軍目前僅得20名球員，李志堅承認人腳確實不足，「若20名球員都是當打的話固然可以，但陣中不少是青年球員，還有3人是門將，只盼他們『千祈唔好仆親』。作為職業球隊，一定要有充裕人手調配」。

李志堅曾在2016至19年執教和富大埔3季，其間領軍奪得2016/17年菁英盃及歷史性贏得2018/19年港超冠軍。他翌季帶同黃威等9名子弟兵轉至東方出任球隊總監兼主教練，執教兩季後卸下帥位，去年5月正式完約離隊。相隔兩季重拾教鞭，堅sir強調「從沒離開球圈」。這次回歸「綠戰士」，球隊規模已非當年執掌時的爭標分子，惟他稱仍享受執教，成績可慢慢建立，「2016年首次執教大埔時，也沒太多人想到3年後會奪冠，所有事都需要時間累積」。

李志堅續解釋重投大埔的原因，稱對該區的情意結是最大因素，「自己教練生涯起點是教大埔青年軍，亦住過大埔很多年。大埔一直給予我很親切、團結的感覺，很想跟他們再走多趟」。至於上季效力晉峰半季的陳肇鈞，新季與恩師堅sir重逢。他透露曾有其他球隊招手，「但考慮到出場機會，又可以跟他合作『證明一啲嘢』，沒有再想其他選擇」。

此外，門將錢兆琛效力港甲南華3季後，這季亦重返大埔。擁有香港及湯加血統的他，年初接受外媒訪問稱有意代表湯加隊出戰11月舉行的太平洋運動會。惟他今日向本報稱，當時相約訪問者曾協助聯絡該國足總，但至今未有回音。

大埔足球會主席林奕權透露，新季班費約700萬元，與上季相若。他稱球隊組軍尚未完結，冀教練團續物色更多好球員加盟。他亦確認冠名贊助多年的和富社企來季與球會終止合作，又透露去年和富贊助佔球隊班費七分之一，承認對方退出確實有影響，「會盡力尋覓其他贊助，有的話當然最好，多多益善少少無拘」。

大埔將於下月2日啟程到韓國集訓一周，李志堅透露屆時會跟韓乙（K2）、韓丙（K3）及一支半職業球隊友賽，準備預計下月中展開的新球季。

大埔足球會2023/24年職球員名單

主教練：李志堅

助理教練：陳思駿

守門員教練：譚朗明

體能教練：高朗言

技術分析教練：Bruno Pereira

門將：謝家榮、林志基、錢兆琛*

後衛：羅振庭、李家豪、加比爾、郭縉諾、馬高斯山度士*、翁煦濤

中場：馮冠鳴、陳曉鋒、張力行、雷仙奴、利馬、陳肇鈞*

前鋒：鍾偉強、彭欽蓬、黃祖心、鄭子森、馬卡雷拿*

*新加盟

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