友賽︱熱刺2：3不敵韋斯咸　普斯迪高路麥迪臣首戰吞敗 (20:54)

此戰乃熱刺新帥普斯迪高路上月接任後首仗，韋斯咸領隊莫耶斯賽前認為，這名57歲澳洲籍教頭在熱刺會面對較少壓力，「些路迪有着全世界第3或4多的球迷，普斯迪高路在熱刺的壓力會較少」。而熱刺數名新兵是役聯同受轉會傳聞影響的射手哈利卡尼皆正選上陣，當中麥迪臣及文奴蘇洛文分別暫披71及72號球衣。

「鎚仔幫」於18分鐘先開紀錄，查洛保雲右路傳中，丹尼艾格斯在細禁區頂破另一熱刺新兵門將古里莫維卡里奧的十指關。韋斯咸在5分鐘後擴大優勢，迪雲梅巴馬接應艾馬臣柏美尼傳中頂成2：0。熱刺在上半場尾段曾有追近比數機會，惟比蘇馬及蘇洛文的射門均未能考驗韋斯咸門將法比安斯基，半場落後兩球。

熱刺換邊後11人全數更換，69分鐘憑後備入替的盧施素追成1：2。3分鐘後今夏正式由烏甸尼斯加盟的左閘烏杜治，接應比列錫開出的角球頭槌扳平2：2。下半場受壓的韋斯咸，戰至78分鐘由柏保路科路斯直線「劏穿」熱刺防線，接應的施卡馬卡突破越位單刀得手，協助險勝3：2。普斯迪高路首戰領軍即吞敗仗。

至於韋斯咸在高價出售隊長中場迪格蘭賴斯予阿仙奴後，積極在轉會市場尋找代替人選，惟日前出價4500萬鎊（約4.6億港元）向富咸求購28歲葡萄牙隊中場祖奧包連夏遭拒，據報其餘目標還有車路士的干拿加歷查及拜仁慕尼黑的哥列斯卡。

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