港足︱李毅凱提早解約離中超南通支雲　稱將尋新挑戰　費利浦薩轉戰阿聯酋次級聯賽 (18:46)

李毅凱於2021年2月北上加盟當時在中甲的南通支雲，首兩季獲一定上陣機會，惟今季球隊升上中超及教練團變動後，他今季僅在上月底中超作客上海申花後備入替1分鐘。他雖然有入選港足3月決選名單，在友賽作客馬來西亞隊時正選上陣，惟落選上月國際賽名單。這名28歲港將在社交網確認提早解約離隊，「我在南通支雲的日子在今（昨）天結束了，這對我來說是一個艱難的決定，因為我很喜歡這個城市，但現實總是充滿着未知」。他承認當中有很多事情發生，遺憾在今季未能好好在球場上幫助球隊，「這段時間我們都很努力去解決問題，最終達成協議，希望各位球迷明白及諒解」。

此外，傑志早前已確認約滿的艾力士、賓紀文和畢頓將外流中甲，其中內地社交網近日流傳賓紀文抵達哈爾濱，披上黑龍江冰城頸巾及獲獻花的相片，更稱這名27歲法籍翼衛最快下周日為這支中甲球會上陣。

另邊廂，原定簽約東方的前晉峰翼鋒費利浦薩，今日落實加盟阿聯酋次級聯賽球會阿爾富吉（Al-Fujairah SC）。

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