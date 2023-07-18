游泳世界賽｜港隊分途續戰公開水域賽　聶芷彥5公里得亞洲第4 (19:29)

聶芷彥在上周六（15日）出戰女子10公里賽事時，以2小時7分鐘6.30秒完賽，最終獲得亞洲第3名，總排名第29。這名港將今日轉戰女子5公里賽事延續勇態，游出1小時2分鐘15.70秒，總排名第28；其隊友林柏彤則以1小時2分鐘34.70秒，排第40完成賽事。

聶芷彥在女子5公里賽事的成績，在亞洲選手中排第4，日籍泳手Ichika Kajimoto‎以1小時00分56.40秒成亞洲最快，中國隊的王可欣及新加坡隊的劉俐杉分列第2、3。日前在10公里賽封后的德籍泳手碧克，以59分31.70秒率先完成5公里賽事，成為今屆雙料冠軍。

男子組方面，港隊代表方胤及冼展霆一同出戰5公里賽事，前者游出1小時1分鐘28.40秒得第54，後者則慢0.4秒衝線排第55。德國隊的韋布洛克以53.58秒封王。

港隊眾將稍作休息，周四（20日）將聯手出戰4x1500米男女混合接力賽，力爭再創佳績。

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