明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

游泳世界賽｜港隊分途續戰公開水域賽　聶芷彥5公里得亞洲第4 (19:29)

世界游泳錦標賽今早（18日）續於日本福岡舉行公開水域賽事，4名港隊代表分途出擊，當中聶芷彥在女子5公里賽事游出1小時2分鐘15.70秒，在一眾亞洲泳手中排名第4。

聶芷彥在上周六（15日）出戰女子10公里賽事時，以2小時7分鐘6.30秒完賽，最終獲得亞洲第3名，總排名第29。這名港將今日轉戰女子5公里賽事延續勇態，游出1小時2分鐘15.70秒，總排名第28；其隊友林柏彤則以1小時2分鐘34.70秒，排第40完成賽事。

聶芷彥在女子5公里賽事的成績，在亞洲選手中排第4，日籍泳手Ichika Kajimoto‎以1小時00分56.40秒成亞洲最快，中國隊的王可欣及新加坡隊的劉俐杉分列第2、3。日前在10公里賽封后的德籍泳手碧克，以59分31.70秒率先完成5公里賽事，成為今屆雙料冠軍。

男子組方面，港隊代表方胤及冼展霆一同出戰5公里賽事，前者游出1小時1分鐘28.40秒得第54，後者則慢0.4秒衝線排第55。德國隊的韋布洛克以53.58秒封王。

港隊眾將稍作休息，周四（20日）將聯手出戰4x1500米男女混合接力賽，力爭再創佳績。

其他報道：港足︱李毅凱提早解約離中超南通支雲　稱將尋新挑戰　費利浦薩轉戰阿聯酋次級聯賽

其他報道：沙特聯︱C朗親證不會重返歐洲聯賽　稱沙特聯比美職聯更好

相關字詞﹕編輯推介 體育 公開水域 游泳 游泳世界賽 聶芷彥 林柏彤 方胤 冼展霆

上 / 下一篇新聞