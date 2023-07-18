沙特聯︱C朗親證不會重返歐洲聯賽　稱沙特聯比美職聯更好 (15:30)

艾納斯今晨在C朗的祖國葡萄牙友賽，新一季由上季執教巴甲保地花高的61歲葡籍教頭路爾斯卡斯特羅領軍，面對名帥賓尼迪斯執掌的切爾達，C朗聯同新兵中場波索域正選，在上半場曾有記頭槌僅柱邊出界，最終上陣48分鐘被換出時，賽果仍互交白卷，但戰至52分鐘艾納斯有守將領紅被逐後，於57至75分鐘內連失5球，終負0：5。

不過焦點落在C朗賽後接受葡萄牙傳媒的訪問，親口承認重返歐洲聯賽的大門經已「完全關閉」，「我100%肯定不會重返歐洲足球，我已經38歲了，而且歐洲足球已失去很多質素，英超是唯一例外，他們遠遠領先其他聯賽。葡萄牙聯賽是個不錯聯賽，但不是頂級聯賽」。

C朗又意有所指最近有美斯加盟國際邁阿密的美職聯，「沙特聯比美職聯更好。之前我被批評去沙特，現在發生了什麼？我開啟了通往沙特聯的大門，現在頂級球員都紛紛來到。當年我加盟祖雲達斯前，意甲發展曾陷入停滯，我來到後聯賽就開始復甦。無論基斯坦奴去到哪裏，都會引起各界更大興趣」。他重提說過沙特聯3年後將會是個非常有競爭力的聯賽，但若以如今發展速度，愈來愈多頂級球員加盟後，認為聯賽水平將會一年內超越土耳其和荷蘭聯賽。

C朗又反駁歐洲足協會長施菲林曾稱只是快將掛靴的球員才來沙特聯的說法，舉例今夏分別加盟伊蒂哈德和希拉爾的兩名葡籍後輩祖達和魯賓尼維斯，便是仍然年輕當打的例子。據報法甲朗斯28歲隊長施高科芬拿，即將加盟艾納斯做C朗隊友，這名科特迪瓦隊中場的轉會費約2500至3000萬歐元（約2.2至2.6億港元）。

另外據報英超冠軍曼城翼鋒馬列斯已同意轉投沙特球會艾阿里，年薪2500萬鎊簽約3年，與新加盟的羅拔圖法明奴合作，轉會費約3000萬鎊。而轉會新聞專家羅曼奴透露，曼聯中場般奴費南迪斯曾拒絕兩間沙特聯球會招手，只想留隊成為曼聯新任隊長。

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