溫網｜謝淑薇六奪大滿貫女雙冠軍　拍檔史特高娃告別戰　稱「像童話般結局」 (20:06)

謝淑薇與史特高娃合力花1小時零51分鐘，以直落兩盤7：5、6：4勝出，謝淑薇亦相隔2年再次捧走溫網女雙冠軍及第4次奪冠。「謝特配」分別因傷患及懷孕關係休戰多時，至今年4月才在國際女子網球協會（WTA）巡迴賽馬德里網球公開賽復出。

史特高娃賽後稱，去年曾向於19年攜手溫網女雙封后的謝淑薇建議，「一起嘗試參加溫網，只是為了回來感受一下氣氛」，卻出現今天結果，她說：「今次是我最後一次參賽，所以我現在不能要求有更好的結果，我真的太高興了，猶如童話故事般的結局。」

謝淑薇則指原本對於回歸賽場並沒有抱持太大期望，反而因這心態帶給自己很大幫助，「我喜歡在球場上自由自在，盡力制定出適合我的計劃，確實展現很好的成效」。她亦曾於2013及14年與中國隊名宿彭帥合作贏得溫網及法網女雙冠軍。

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