女排｜中國女排總決賽1：3不敵土耳其屈居亞軍　仍寫下歷來最佳成績 (21:06)

處於新老交替的中國女排，在常規賽8勝4負排第5，晉級決賽周後連挫巴西及波蘭隊，今與土耳其隊會師總決賽。兩隊在首局鬥得激烈，土耳其防守奏效以25：22先拔頭籌，但「女長城」次局作出調整，主攻手李盈瑩單局得9分，以25：22扳回一城。

中國隊隨後連番失誤，也難擋土耳其隊的狂攻，最終連輸兩局19：25及16：25，以局數1：3落敗，收穫亞軍，波蘭隊則於季軍戰以3：2險勝東道主美國隊。「女長城」於2018及19年世界女排聯賽得季軍，今次取得歷來最佳成績，中國隊主帥蔡斌說：「取得第二名固然開心，但是我還是希望中國女排的隊員們能夠不斷進步。我一直說球隊現在處於上升階段，我希望在實力、比賽經驗和掌控比賽的能力，能夠提升得快一點。」

總決賽為土耳其隊取得26分的華加絲榮膺最有價值球員（MVP）及最佳接應二傳，其隊友奧芝為最佳自由人。中國隊的刁琳宇獲選最佳二傳手，李盈瑩與波蘭的盧嘉絲克當選最佳主攻手，袁心玥和土耳其的根尼絲獲選最佳副攻手。

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