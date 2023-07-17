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溫網｜佐高域讚是「三大天王混合體」　艾卡拉斯否認　鼓勵年輕球手打敗對方 (18:14)

「世一」西班牙籍的卡路士艾卡拉斯，今晨（17日）在溫布頓網球錦標賽男單決賽力挫塞爾維亞籍名將佐高域，打破網壇「四大天王」近20年壟斷冠軍的局面，賽後這名首次在溫網封王的好手，被佐高域形容是他、拿度和費達拿的混合體，但艾卡拉斯否認，又強調「我就是完完整整的艾卡拉斯」，並鼓勵年輕球手效法他打敗對方。

卡路士艾卡拉斯說：「我除了創造歷史，也打敗10年來在中央球場不敗、以及正處於最佳狀態佐高域，我為此心花怒放，肯定沒齒難忘。我愛上了草地，現是人生最快樂的一刻。」20歲的他又鼓勵年輕網球手亦可像他般擊敗佐高域。艾卡拉斯又總結5周前在法國公開賽4強被佐高域淘汰一事道：「我已判若兩人。自那次落敗後，我學習和已成熟了很多，能面對壓力和緊張，永不沮喪和放棄，每場比賽都會奮戰到最後一球。」

佐高域則說：「我沒預期艾卡拉斯在草地賽有出色發揮，但他已證明是世上最佳網球手。老實說，我從沒遇上像他這樣的對手。」對於過去一年外界指艾卡拉斯同時擁有佐高域、拿度和費達拿打法優點的說法，佐高域認同道：「他還有西班牙鬥牛的精神、高昂的戰意和難以置信的防守，就像拿度般，反手削球也有點似我，但拿度和費達拿都各有優點和缺點，艾卡拉斯卻是技術最全面的。」艾卡拉斯則回應稱「他可能是對的，但我現在不想思考這方面。我就是完完整整的艾卡拉斯」。

艾卡拉斯奪標後西班牙各界反應

拿度（西班牙網球手）：「你今天給了我們巨大歡樂，我相信西班牙網球先驅者曼路奴辛坦拿（已故），無論身在何處都在歡呼。」

梅古露莎（西班牙女網球手）：「享受這一刻。溫布頓網球錦標賽是非常特殊的！」

皇家馬德里（西甲球會）：「祝賀你的勝利和繼續成為『世一』。你令西班牙體育界和所有馬德里人自豪。」

桑切斯（西班牙首相）：「巨大的艾卡拉斯！這場溫網冠軍決賽已載入史冊。恭喜！」

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