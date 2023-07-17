美職｜美斯首亮相國際邁阿密被介紹為「美國10號」　近2萬球迷冒雨見證 (17:30)

國際邁阿密原定在香港時間今早（17日）6時30分，在主場DRV PNK球場為兩大新加盟球員美斯及布斯基斯舉行亮相儀式，但受雷暴天氣影響，場內一度有攤位倒塌等，最終延遲了約90分鐘才舉行，惟無阻近2萬名球迷冒雨入場一睹美斯風采。美斯聯同家人步入球場時，被大會形容為「美國10號」及「世界最佳10號」，他手持國際邁阿密10號球衣，在發言時感謝邁阿密球迷的熱情，稱希望可盡快投入訓練，「我非常高興與家人選擇來到邁阿密，我肯定我們將會創造很多美好時光，並代表我的家人感激邁阿密球迷的熱情。我實在很想開始訓練和比賽。我依然保持爭勝的決心，希望幫助球隊進步」。據報美斯年薪介乎5000萬至6000萬美元（約3.9億至4.6億港元）。至於與美斯在巴塞做過13年隊友的35歲西班牙前國腳布斯基斯則將穿上5號球衣，他亦為加盟國際邁阿密感高興。

國際邁阿密班主之一的碧咸繼昨在社交網發文後，今在亮相儀式再度感慨發言，「我們正在建立一支特殊球隊、一支代表這個特別地方和人民的球隊。我們的球迷讓國際邁阿密變得獨一無二，非常感謝大家的信任、熱情和活力」。盛傳美斯最快將於周六早上對墨西哥藍十字的美墨聯賽盃上演「地標戰」。

其他報道：英超｜馬古尼宣布被遞奪曼聯隊長 傳韋斯咸求購 國米門將奧拿拿將入魔

其他報道：溫網｜「世一」艾卡拉斯激戰5盤擊敗佐高域 首奪溫網冠軍