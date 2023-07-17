英超｜馬古尼宣布被褫奪曼聯隊長　傳韋斯咸求購　國米門將奧拿拿將入魔 (15:21)

馬古尼在社交網發文，表示經過與領隊坦夏格溝通後，獲通知新一季將會更換隊長，「他（坦夏格）向我解釋理由，我個人非常失望，但我仍會在每次穿上曼聯球衣時全力以赴」。他續道，對擔任曼聯隊長3年半感光榮，視為職業生涯最自豪時刻之一，而他也盡己所能協助紅魔在場內到場外爭取成功，並感謝前領隊蘇斯克查將這份職責交給他，同時祝願接任隊長人選一切順利，以及將得到他全力支持。曼聯聲明表示，感謝馬古尼過去3年半任隊長的貢獻，並補充在領隊通知所有球員後，就會在適時宣布新隊長人選。

馬古尼於2019年夏天由李斯特城加盟曼聯，2020年1月獲蘇斯克查正式任命為隊長至今。不過上季坦夏格接手後，這名近季表現不穩的中堅逐漸失去正選，全季共上陣31場只有16場正選，淪為利辛度馬天尼斯及華拉尼之後的後備中堅，他於2025年夏天才約滿。英國《天空體育》報道，韋斯咸等多支英超球隊均有意求購馬古尼，當中韋斯咸剛高價出售中場迪格蘭賴斯予阿仙奴後，「鎚仔幫」領隊莫耶斯有意簽入或借用馬古尼，轉會費或在3000至4000萬鎊（約3億至4億港元）之間。

外界一般估計，上季在馬古尼未有上陣時，已長期出任隊長的中場般奴費南迪斯，將是曼聯新隊長大熱人選。

此外，多個傳媒報道，曼聯羅致國際米蘭門將奧拿拿一事終達成協議，轉會費約5000萬歐元（約4.3億港元）再加浮動條款。這名27歲喀麥隆國腳將接受體測，預計簽約5年至2028年，還包括一年自動續約條款。報道又稱，曼聯正為這名今夏第2名新兵辦理簽證，以隨時可前往參與球隊的美國季前之旅。

奧拿拿在迪基亞早前自由身離隊後，將成為曼聯新正選門將，他的轉會費亦將躋身歷來身價最高的前5名門將之列，轉會費更高的包括阿列沙巴拿加、艾利臣比加及保方等。與此同時，據報曼聯另一門將甸恩軒達臣，將以約2000萬鎊轉會費，轉投上季已借至的諾定咸森林，紅魔亦傳過考慮求購日職球隊浦和紅鑽的年輕混血門將鈴木彩艷作副選。

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