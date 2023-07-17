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溫網｜「世一」艾卡拉斯激戰5盤擊敗佐高域　首奪溫網冠軍 (02:11)

世界一哥卡路士艾卡拉斯今晨（17日）於溫布頓網球錦標賽男單決賽，激戰近5小時下以盤數3：2擊敗世界二哥佐高域，阻止對方五連霸及24奪大滿貫美夢之餘，亦拿下個人首座溫網錦標。

年僅20歲的西班牙籍新星艾卡拉斯，職業生涯首闖溫網男單決賽，面對7屆冠軍的36歲塞爾維亞籍名將佐高域，雙方過去兩次交手各勝一次，今場是二人首度在決賽交鋒。

首盤艾卡拉斯明顯較手緊，反觀佐高域很快入局，初段便兩度打破對方發球局，先贏6：1。不過，漸入佳境的艾卡拉斯在次盤與佐高域拉成均勢，雙方各破發一次，戰至6：6後須打決勝局，雖然這名「世一」先失3分，但及後打出1次Ace球（發球直接得分）及3次致勝主動得分，反勝8：6下，終以7：6扳平盤數。

第3盤艾卡拉斯首局隨即乘勝追擊先破發，加上佐高域在第5局長達近半小時的發球局再被破，並因發球時間問題一度與球證爭執分神，令艾卡拉斯最終輕鬆贏6：1反超盤數。

不過，重整旗鼓的佐高域在第4盤把握艾卡拉斯多次失誤，加上後者在關鍵第9局發球雙錯誤，結果佐高域兩度破發下贏6：3，須戰至決勝盤。

雙方在決勝盤頭3局均現破發機會，結果艾卡拉斯第3局把握機會，以一記反手超身球拿下關鍵破發，佐高域其後一度將球拍打爛發洩，遭球證警告。及後雙方互保發下，最終艾卡拉斯以6：4取勝，激戰4小時42分鐘後，以盤數3：2力克佐高域，首奪溫網錦標，亦是他自去年美國公開賽後，生涯第2座大滿貫冠軍，亦是除了費達拿、佐高域、拿度及梅利之外，過去20年來第5名在溫網封王的球手。

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