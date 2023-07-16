英超｜盧卡古轉會國米勢觸礁　突傳祖雲斥資3.3億搶購 (21:35)

30歲的盧卡古於2021年以9750萬鎊（約9.97億港元）的轉會費，從國米回巢車路士。惟他在史丹福橋球場的發展再次未如意，於2021/22球季聯賽上陣26次僅入8球，被ESPN評為該季英超最差收購之首。他在去年夏天外借回歸國米後，各賽事37仗攻入14球，並協助「藍黑軍團」晉級歐聯決賽，僅負曼城屈居亞軍。

國米據報一直與車路士就買斷盧卡古磋商，惟英國傳媒報道指出，國米早前先後報價2300萬鎊及2600萬鎊被拒，上周中加碼至3000萬鎊，仍未合乎車路士班主保亞利的「心水價」4000萬鎊（約4.09億港元）。報道又指，國米曾探討續借的可能性，同未獲保亞利首肯。因此，國米將放棄該收購行動。

而國米的意甲勁敵祖雲達斯，則被指是盧卡古的新潛在買家，上周曾提交以3200萬鎊（約3.3億港元）的轉會方案；然而《米蘭體育報》指出，該名比利時隊史射手王無意投效「斑馬軍」。

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