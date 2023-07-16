溫網｜禾祖素娃摘冠慶結婚一周年　與教練齊去紋身　稱「買更好的魚給愛貓吃」 (19:50)

禾祖素娃是繼娜華蒂露娃、露禾娜及姬維杜娃後，成為第4個在捷克出生的溫網女單冠軍球手。24歲的她說：「我現在不知可說什麼。我是一個非種子球手，網球是瘋狂的！」世界排名42的她將首次躋身十大，她過去最高排名是2019年7月的第14位，主因是她當年亦以非種子球手的身分，闖入法國公開賽決賽，惟不敵已退般的澳洲籍名宿巴迪屈居亞軍。

禾祖素娃總結今屆賽事道：「兩周的比賽令我筋疲力盡，決賽之前也十分緊張，我想或者現在會喝一些啤酒。」然而，四肢都有紋身的她透露早前曾與教練靴尼治打睹，「他說如果我在贏得首個大滿貫，他便會紋身，所以我倆將會去做這件事，但現在大家未知會紋什麼」。禾祖素娃目前身上的紋身是多元化的，例如紋上「沒有下雨，沒有花朵」、「沒問題的」，以及一些詞語如心臟、鬱金香和數目字13等。

她又特別提及剛結婚一周年的丈夫，今次特別由布拉格前來觀戰，「他令我驚喜。我勝出後看見他在哭。我想這是8年以來，我首次目睹他情緒激動」。她可從溫網摘冠獲得獎金230萬鎊（約2350萬港元），她其中一件會做的事情是買一些更好的魚給家中的貓吃。

男雙決賽方面，英籍的施古斯基及荷蘭籍的古洛夫組合，以兩盤6：4挫西班牙籍的格蘭奴拿斯及阿根廷籍的施巴路斯封王。

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