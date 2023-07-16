明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

美職｜美斯落實投國際邁阿密　碧咸：簽入最偉大球員夢想成真 (17:29)

國際邁阿密今晨（16日）公布阿根廷球王美斯加盟，據報這名36歲前鋒簽約兩年半至2025年美職賽季結束，而國際邁阿密班主之一的碧咸亦在社交媒體發文歡迎美斯。

當美職於2018年1月宣布國際邁阿密加入時，美斯曾於社交媒體發文恭喜，並開玩笑說會在幾年後加盟美職。而一眾國際邁阿密班主，包括碧咸在內，曾在2019年9月乘私人飛機赴巴塞隆拿，與美斯父親兼經理人佐治會面，與其建立關係並提出希望羅致美斯的想法。

直至今年4月，當時已有很多傳聞指出美斯將在合約結束後離開巴黎聖日耳門（PSG），而科技巨頭蘋果公司便提出與美斯合作的想法，將他帶進美職。儘管國際邁阿密並未直接參與蘋果與美斯的討論，但蘋果的介入無疑促進美斯加盟美職的選擇。 據報，美斯能得到蘋果一定比例的收入分成，包括新國際訂戶的收入分成。

而在今晨美斯終落實加盟國際邁阿密後，班主之一的碧咸在社交媒體上感慨發文，歡迎這位36歲阿根廷球王，「新的一章即將展開。10年前我展開這個旅程時，我已夢想將世界上最偉大的球員帶到邁阿密。今日夢想終於成真，我非常驕傲能有像美斯這樣級數的球員加盟，同時我也很開心能迎來這名朋友，與他的家人」。

其他報道：溫網｜禾祖素娃女單決賽爆冷擊敗查比雅　成溫網職業賽年代首非種子冠軍

其他報道：籃球｜東方備戰銀牌賽　新帥巴拿莫域冀注入獨有籃球哲學　領軍贏盡錦標

相關字詞﹕體育 編輯推介 美斯 國際邁阿密 碧咸 美職

上 / 下一篇新聞